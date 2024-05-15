TGRT Haber'de son kulisler... İçişleri Bakanı Yerlikaya, kritik zirveye neden çağrılmadı? Ankara'da neler oluyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Ankara Emniyeti'nde 3 üst düzey polisin açığa alınması sonrası Beştepe'deki kritik zirvede İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekti. Öte yandan Ankara kulisleri, Engin Dinç iddialarıyla çalkalanırken tüm gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmaya çevrildi.

Ankara kulisleri, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in görevden alınacağı iddiasıyla çalkalanıyor. Bu iddiaların arkasında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3 üst düzey polisin açığa alınması yatıyor fakat kulisleri ısıtan tek gündem bu değil.

Engin Dinç'in görevden alınacağı iddiaları konuşulurken gerçekleştirilen Beştepe'deki kritik zirve tüm gözleri üzerine çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet memuruna yönelik uyarılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Zirvede istihbarat ve yargı alanındaki meseleler masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu zirve sonrası ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın neden bu zirveye davet edilmediği ya da katılmadığı merak konusu oldu.

KULİS BİLGİLERİ TGRT HABER'DE

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Cem Küçük'ün Günaydın Türkiye programında merak edilen soruları cevapladı.

Ahmet Sözcan: Ankara’da emniyet, yargı ve siyaset ekseninde bir sis perdesi var. Ankara’da iki kritik dava dosyası var. Sinan Ateş’in öldürülme davası… Bu dava üzerinden MHP’nin sıkıştırılması düşüncesi hakim. İkinci dava ise Ayhan Bora Kaplan soruşturması. Bunun üzerinden de AK Parti’ye operasyon yapıldığı düşünülüyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bu 3 müdür nasıl devreye girdi? Gizli tanığa eski bakanlar, AK Parti’de kritik görevlerdeki isimler, eski bakanlar… Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Hasan Doğan… Neden bu isimlerin dosyaya girmesi için bu gizli tanığa telkinde bulunuldu? Neden ‘temiz eller’ operasyonu denildi? kimleri hedef alıyor? AK Parti içindeki isimler bu kapsamda mı dahil edilmek istendi? AK Parti-MHP arasında kavga olduğu iddia ediliyor. ‘MHP’yi patlat geç’ deniyor. Neden gizli tanığa bu yönde telkinlerde bulunuluyor?

Cem Küçük: Organize Suçlarla Şube Müdür Yardımcısının Yardımcısı Şevket Demircan, bunu kendi başına dememiştir. “AK Parti ile MHP’nin arası kötü, MHP’yi de patlat gitsin” ifadesi tek başına onun ifadesi olamaz. Arkasında polisler var mı, siyasiler var mı yok mu? Buna da bakılması lazım. Engin Dinç bu işin neresinde? Olmayabilir, kimseyi suçlayacak değiliz ama altında olup bitenleri bilmemesi tuhaf.

Ahmet Sözcan: Engin Dinç ile bana ulaşan bilgileri paylaşayım; emekliliğini istediğine dair bir bilgi ulaştı. Görevinin bitmesine, emekliliğine 1 yıl gibi bir süre kalmış. Henüz tam teyit edemedim. Netleştirdiğimizde onu da konuşuruz.

YERLİKAYA BEŞTEPE’YE NEDEN ÇAĞRILMADI?

Bunlar nasıl durduk yere, böylesine büyük bir operasyonun parçası olabiliyorlar? Serdar Sertçelik, kendisiyle görüşen müdürlerin ses kayıtlarını paylaşıyor.

(Bir üst akıl var mı?) Üst akıl var. Bence üst akılsız olmaz. FETÖ konusu… Dün 62 ilde operasyon gerçekleştirildi. FETÖ’nün devlet kurumlarına girmeye çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ demekki hâlâ ayakta. Ama belki uyuyan hücreler var. Onlar belki devreye sokulmak isteniyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece geç saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmesi oldukça önemli. Muhtemeldir ki bu davalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tunç’tan bilgi aldı. Yine muhtemeldir ki Yargı ve Emniyet’teki gelişmelere ilişkin olarak da MİT Başkanı Kalın’dan bilgi aldı. O bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.00’de AK Parti grubunda kürsüye çıkacak, hangi verecek o da çok önemli.

Cem Küçük: Benim aldığım bilgiye göre, “Bu olaylar olduğu için 3 polis ihraç olmuş, birinin durumu ise belirsiz deniyor. Benim güvendiğim kaynaklar böyle diyor.

Ahmet Sözcan: İki adet soruşturma yürütülüyor. Sadece görevden alma değil, bunların birileri adına faaliyette bulundukları, hükümeti devirmeye çalıştıkları ortaya çıkarsa soruşturma sonucunda…

Cem Küçük: Erdoğan toplantıya Yerlikaya’yı çağırmadı…

Ahmet Sözcan: Onunla daha önceden görüştü. Ali Yerlikaya’dan da bilgileri belki farklı şekilde almıştır.