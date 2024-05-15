Bahçeli Ankara Emniyeti'ndeki soruşturmalarla ilgili net konuştu: Boyun eğersek boyumuz devrilsin

Devlet Bahçeli, bazı polis müdürlerinin açığa alındığı soruşturma için “Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpası var. Birkaç müdürün açığa alınmasıyla bu iş geçiştirilemez. Bir komplo devrede, boyun eğersek boyumuz devrilsin” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti’nde devam eden soruşturmaya yönelik konuştu. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplonun devrede olduğunu söyleyen Bahçeli “Kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız” dedi.

"KAN İÇEN VAMPİRLER AKLINI BAŞINA ALSIN"

“Boyun eğersek boyumuz devrilsin” diyen Bahçeli’nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda Emniyet ve Yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerinin Türkiye üzerinde yeniden hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır.

"BOYUN EĞERSEK BOYUMUZ DEVRİLSİN"

Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir; nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

"HEPSİNİ YAKA PAÇA İÇERİ TIKMAK ŞEREF KONUSUDUR"

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkârlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir; emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Meclis gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’nde, casusluk suçu ile ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ’cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.

Soldaki Ayhan Bora Kaplan

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ÜÇ POLİSİN EVİ ARANDI

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli üç emniyet müdürünün ikametlerinde dijital materyallere el konulması maksadıyla arama yapıldı. Soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı. Firari sanık S.S’nin yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

61 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA DEVAM EDİYOR

Soruşturma, 7 Eylül 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikâyetçi olan müşteki Erkan D’nin beyanları üzerine başlatıldı. 2023 yılının Eylül ayında Kaplan, Ankara’da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonun genişletilmesi sonucu 25 kişi gözaltına alındı. Suç örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet’inde üç müdür görevinden uzaklaştırıldı. Bu isimlerin, Kaplan’ın avukatıyla İzmir’de bir araya gelerek rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.