Başsavcılık duyurdu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum... Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gizli tanık SS’ nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" açıklaması yaptı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara emniyetinde 3 üst düzey polisin açığa alınmasının ardından gözler Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'e çevrildi. Kulislerde Dinç'in görevden alınacağı iddiaları dolanırken son gelişmeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Açıklamada Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gizli tanık SS’ nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik yürütülen soruşturma Ankara'da emniyete sıçramıştı. 'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olması ve yurtdışına kaçmasının ardından bulunduğu iddialar, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın açığa alınmasına neden olmuştu.

Açığa alınan 3 polis müdürünün tüm gece sorgulandığı ve kendilerine “Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı” gibi soruların sorulduğu öğrenilmişti.

Polislerin açığa alınmasını, evlerinde arama yapılması takip etti. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyulmuştu.

Sertçelik'in iddiaları sonrası emniyete sıçrayan dalga sonrası açığa alınan polislere ilişkin yürütülen soruşturmada 'hükümete isyan' suçlaması yöneltilmişti.