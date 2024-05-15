Mardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Mardin'de olan depremin ardından deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırıldı. AFAD son depremler listesi ve haberleri.
15 Mayıs günü olan sarsıntıyı hissedenler deprem kaç büyüklüğünde ve nerede oldu merak ediyor. AFAD listesi sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz.
Bugün 21.54'te Mardin'de 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi