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Mardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu
Deprem, Afad, Mardin, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Mardin'de olan depremin ardından deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırıldı. AFAD son depremler listesi ve haberleri.

15 Mayıs günü olan sarsıntıyı hissedenler deprem kaç büyüklüğünde ve nerede oldu merak ediyor. AFAD listesi sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz.

Bugün 21.54'te Mardin'de 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Mardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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