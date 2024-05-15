Mardin’de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 22:19 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 22:21 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Mardin'de olan depremin ardından deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırıldı. AFAD son depremler listesi ve haberleri.