Muslera'nın yerini o dolduracak! İşte İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i transfer etmek için teklif yaptığı ileri sürüldü. İşte İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin detayları...

Fernando Muslera'nın ardından kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki adaylar arasında Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen de yer alıyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılılar bir süre önce Ter Stegen'i ikna etmek içim resmi teklifte bulundu ve Alman kalecinin menajeriyle İstanbul'da görüşüldü. Ancak yapılan bu görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.

Haberde, Galatasaray'ın 33 yaşındaki eldiveni ikna etmek için 5 milyon euro net maaş önerdiği ve Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurulacağının sözünü verdiği kaydedildi.

İKİNCİ KEZ ŞANSINI DENEYECEK

Barcelona'da üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Andre ter Stegen'in gelecek sezon kadroda düşünülmediği ileri sürülürken, sarı-kırmızılıların daha yüksek bir teklifle ikinci kez transfer girişiminde bulunabileceği iddia edildi.

Haber detayında Okan Buruk'un da Ter Stegen'i kadrosunda görmek istediği belirtilirken, Osimhen'in transferinin netleşmesinin ardından sarı-kırmızılıların Alman kaleciye yoğunlaşacağı ileri sürüldü.