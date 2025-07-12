Milyonlarca Galatasaraylıyı rahatlatan telefon geldi! "Rahat ol hocam, artık buradan dönmez"

Napoli yönetimine Osimhen için yeni bir teklif sunan sarı-kırmızılılar bu kez transferin gerçekleşeceğinden emin. İtalyan menajer George Gardi, Okan Buruk’u arayıp "Rahat ol hocam transfer artık buradan dönmez" dedi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden ancak ağırlığı Victor Osimhen'e veren Galatasaray'da gözler İtalyan menajer George Gandi'de.

OSIMHEN İÇİN YENİ TEKLİF

Takvim'in haberine göre; Nijeryalı yıldız için dün yeni bir teklif yapan yönetim, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro da taksit teklif etti. Sarı-kırmızılı kurmayların, İtalyan ekibinin istediği banka teminatını da sağladığı öğrenildi.

Yıldız golcünün transferini yöneten İtalyan menajer George Gardi, bu gelişme sonrası Okan Buruk'u arayarak, "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum" dedi.

İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor.

NAPOLI'YE BASKI VAR

Transferinin tamamlanması için Galatasaray'ın Napoli ile anlaşmasını bekleyen Victor Osimhen'in Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'yı arayarak, "Napoli'de bir daha forma giymeyeceğim. Galatasaray'a gitmek istiyorum. Transferime kolaylık sağlayın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu gelişmeleri yakından takip ediyor.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Galatasaray ile anlaşan Nijeryalı golcü, Juventus ve Al Hilal'dan gelen teklifleri reddetmişti.

Osimhen bir an önce İstanbul'a gelmek istiyor.