Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı! "Kral geri döndü"

Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı Osimhen paylaşımı ile sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan en önemli isimler arasında yer alan Victor Osimhen'in transferi arapsaçına döndü. Nijeryalı ismin geleceğine dair soru işaretleri artarken, her geçen gün farklı iddialar gündeme geliyor.

DIDIER DROGBA'DAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından Nijeryalı golcü için bir paylaşımda bulundu. Drogba yaptığı paylaşımda, "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan" ifadelerini kullandı.

Drogba'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım: