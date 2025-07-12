Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı! "Kral geri döndü"

Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı! "Kral geri döndü"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Didier Drogba&#039;dan Osimhen paylaşımı! &quot;Kral geri döndü&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı Osimhen paylaşımı ile sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyan en önemli isimler arasında yer alan Victor Osimhen'in transferi arapsaçına döndü. Nijeryalı ismin geleceğine dair soru işaretleri artarken, her geçen gün farklı iddialar gündeme geliyor.

DIDIER DROGBA'DAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından Nijeryalı golcü için bir paylaşımda bulundu. Drogba yaptığı paylaşımda, "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan" ifadelerini kullandı.

Drogba'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım:

Didier Drogba'dan Osimhen paylaşımı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayıp olarak her yerde aranıyordu! Burhanettin Uzun'un cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Augusto sürprizi! Trabzonspor’un yeni golcüsü imzaya geldi - SporAugusto sürprizi! Trabzonspor’un yeni golcüsü imzaya geldiDavid De Gea yoklaması! G.Saray İtalya’da kaleci için de girişimlerde bulundu  - SporAslan'dan David De Gea yoklaması! Osayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinci - SporOsayi iyi ki olmadı! Beşiktaş’ta, Kyle Walker-Peters sevinciİşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer - SporAstronomik rakamları reddettiMourinho’nun sahadaki beyni! Asensio ısrarındaki gerçek - SporMourinho’nun sahadaki beyni!Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da - SporSüper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da
Sonraki Haber Yükleniyor...