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Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftalık programı açıklandı. Sezon, son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanı ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Sezon, 8 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.

İşte ilk 2 haftanın programı:

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak - 1. Resim

Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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