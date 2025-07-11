Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftalık programı açıklandı. Sezon, son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanı ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Sezon, 8 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.
İşte ilk 2 haftanın programı:
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz