David De Gea yoklaması! G.Saray İtalya’da kaleci için de girişimlerde bulundu 

Osimhen için Napoli ile masada olan sarı kırmızılılar, kaleci konusunda da Fiorentina’nın 35 yaşındaki eldiveni için temas kurdu. Ter Stegen ve Yann Sommer isimleri de elde tutuluyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan hem hücumda hem de savunmada. Hücum kısmı Victor Osimhen’in bonservisinin Napoli’den alınması yönünde olurken, savunma bölümünde ise 1 numaranın kim olacağına cevap aranıyor.

PETROVİC TUZLUYDU

Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleye yeni yabancı bakan sarı kırmızılılar bazı isimlerle temaslarda bulunmuştu. İlk aday Barcelona’dan Ter Stegen olmuş, satın alma opsiyonu ile kiralanması gündeme gelmişti. Chelsea’den Petrovic ise kulübünün 25 milyon poundluk talebi sebebiyle tuzlu geldi. Diğer güçlü aday ise Inter’den Yann Sommer’di.

PENA İSTENMEDİ

Ter Stegen ve Yan Sommer isimlerini sıcak tutmaya devam eden sarı kırmızılılarda son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. O da İspanyol eldiven David de Gea. Fiorentina ile 2028’e kadar mukavelesi bulunan 34 yaşındaki isim için kulübü ve kendisiyle ön görüşmeler yapıldı şartlar soruldu.

Osimhen transferi için İtalya’da bulunan kulübün temsilcileri uygun şartların oluşması durumunda De Gea için de somut adımlar atabilir. Ayrıca Barcelona’nın diğer kalecisi İnaki Pena’nın da G.Saray’a önerildiği ancak Okan Buruk’un onu istemediği öğrenildi.