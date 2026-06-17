Halka arza hazırlanan OpenAI’ın geçen yılki mali verileri sızdı. Financial Times'ta yer alan habere göre 2025 yılı net zararı 39 milyar doları buldu.

Yapay zekanın önde gelen şirketlerinden biri olan OpenAI, halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklar sırasında şirketin finansal verileri de ortaya çıktı.

Financial Times'ın denetlenmiş mali rakamlara dayandırılan haberine göre, şirketin net zararı 2025 yılında 39 milyar dolara kadar yükseldi. 2024 yılında bu rakam 5 milyar dolardı.

Rapora göre, ChatGPT'nin geliştiricisi geçen yıl 34 milyar dolar harcadı. Bu harcamanın 19 milyar doları araştırma ve geliştirmeye, yaklaşık 6 milyar doları ise satış, pazarlama ve diğer giderler oldu.

OpenAI'ın ABD'de halka arz için gizli bir başvuru yapmasının hemen ardından açıklanan rakamlar, Anthropic ve Google'a karşı rekabet için yapay zeka devinin harcamalarının büyüklüğünü gösteriyor. Özellikle OpenAI ve Anthropic'in aynı dönemde halka arzlarını gerçekleştirebileceği göz önüne alındığında, bu rakamların potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

OpenAI Mart ayında aylık gelirinin 2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Anthropic ise geçen ay yıllık gelirinin 47 milyar dolara ulaştığını duyurdu. İki şirket de ayrıntılı mali tablolarını kamuoyuyla paylaşmadı.

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OPENAI, ANTHROPİC VE SPACEX KARŞISINDA NE DURUMDA?

Mart ayında OpenAI, yeni yatırım turunda 730 milyar dolarlık bir değerlemesine ulaştı. 122 milyar dolarlık yeni yatırım dahil edildiğinde 852 milyar dolara çıkıyor. Yine de Anthropic'in 965 milyar dolarlık değerlemesinin gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'yi de içeren SpaceX şirketi, rekor kıran bir halka arzla 75 milyar dolar fon topladı. Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan şirketin 2025 yılında geliri yüzde 33 artarak 18,67 milyar dolara ulaştı, ancak net karında 4,94 milyar dolarlık net zarar kaydedildi.

Goldman Sachs, SpaceX'in gelirlerinin 2030'da 470 milyar doları aşacağını tahmin ederken, Morgan Stanley ise bu rakamın yaklaşık 330 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

Reuters'ın haberine göre OpenAI, Eylül ayı gibi erken bir tarihte borsaya giriş yaparak 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir şirket değerlemesini hedefliyor.

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