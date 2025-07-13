İlkay Gündoğan'ın yeni rotası Süper Lig! Her an imzayı atabilir

Victor Osmihen transferine odaklanan Galatasaray, Nijeryalı isimle mutlu sona ulaştıktan sonra gözünü İlkay Gündoğan'a çevirecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, yıldız ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak. İlkay da bu duruma sıcak bakıyor. İşte son gelişmeler...

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Osimhen'in bonservisini almak için görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da orta sahaya bir yıldız katmak istiyor.

HEDEF İLKAY GÜNDOĞAN

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'in ardından İlkay Gündoğan'a yönelecek. Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu için resmi temasa geçilecek.

Kötü bir sezon geçiren Manchester City, kadroda yapılanmaya giderek birçok isimle yollarını ayıracak. İngiliz kulübünün, İlkay Gündoğan'a da veda etmesi gündemde. Galatasaray, İlkay'ın durumunu yakından takip ediyor.

HEDEF "BEDELSİZ" OLARAK ALMAK

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor. Türk asıllı Alman futbolcu, çocukluk aşkı Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İlkay Gündoğan, 2011'de 5.5 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2016'da Manchester City, yıldız oyuncuyu 27 milyon euroya kadrosuna kattı.

2023'te bedelsiz olarak Barcelona'ya giden İlkay, 1 yıl sonra yine bedelsiz şekilde City'e geri döndü.

34 yaşındaki merkez orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

54 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST

2024-2025 sezonunda Manchester City formasıyla 54 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol atıp 8 de asist üretti.

34 yaşındaki orta saha, 2 mücadelede ise sarı kart gördü.