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Transfer ateşi yandı! Paylaşımı olay oldu, ailesiyle Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Transfer ateşi yandı! Paylaşımı olay oldu, ailesiyle Türkiye&#039;ye geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray, kurmak istediği iddialı kadro için gözüne Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kestirdi. Deneyimli ismin eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise taraftarı heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Lig'de sezonu 3'üncü sırada tamamlayan, ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Manchester City, Al Hilal'e elendi. Turnuvaya veda eden Manchester City'de futbolcuların tatile çıktığı ve ilerleyen günlerde antrenmanlara geri dönecekleri açıklandı.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen ve adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştım yaptı.

Sara Gündoğan, eşi İlkay Gündoğan ve çocuklarının uçakta yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını ifade etti.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Transfer ateşi yandı! Paylaşımı olay oldu, ailesiyle Türkiye'ye geliyor - 1. Resim

54 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİST

Manchester City formasıyla 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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