Financial Times duyurdu: İngiltere’nin umudu Ankara’da!

Financial Times’ın haberine göre, İngiltere gözünü Türkiye’ye çevirdi! Londra yönetimi, kritik konularda Ankara ile yapılacak işbirliğini ülkenin en büyük umudu olarak görüyor.

İngiltere’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretimi yeni siparişlerin gelmemesi nedeniyle durma noktasına geldi. Financial Times (FT), Türkiye ve Katar’dan gelecek muhtemel siparişlerin sektördeki krizi önlemede kritik rol oynayabileceğini yazdı.

"BAE SYSTEMS FABRİKASINDA HAT DURDU"

İngiltere'de BAE Systems’in Lancashire’daki Warton fabrikasında onlarca yıldır devam eden Typhoon montaj hattı neredeyse tamamen durdu. Son uçağın, Katar’ın 2017’de verdiği 5 milyar sterlinlik sipariş kapsamında teslim edilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Bir yetkili, “Hangarda bekleyen bir uçak var ancak birkaç parçanın gelmesini ve boyanmayı bekliyor. Büyük montaj işleri bitti, artık çalışan kalmadı” ifadesini kullandı.

"YENİ SİPARİŞ OLMAZSA KRİTİK BECERİLER KAYBOLABİLİR"

İngiltere hükümeti 2009'dan bu yana yeni Typhoon siparişi vermezken, Suudi Arabistan ve Katar’dan beklenen ek ihracat siparişleri de henüz kesinleşmedi.

FT’ye göre, yeni siparişlerin alınmaması durumunda İngiltere’nin Global Combat Air Programme (GCAP) kapsamındaki yeni nesil savaş uçağı üretme yetkinliği tehlikeye girecek.

"TÜRKİYE VE KATAR İLE YAKIN TEMAS"

Sektör kaynakları, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye ile yeni Typhoon ihracat siparişleri için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Royal Aeronautical Society'nin Aerospace dergisi editörü Tim Robinson, İngiltere’de yaşanan üretim kesintisinin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’den gelecek siparişlerle aşılabileceğini ancak boşluğun uzaması durumunda kritik askeri havacılık becerilerinin kaybolma riski doğacağını belirtti.

"F-35 TERCİHİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ"

İngiliz hükümetinin en gelişmiş Typhoon versiyonları yerine ABD yapımı F-35A savaş uçaklarını satın alma kararı, savunma önceliklerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Savunma Bakanlığı, mevcut Typhoon filosunu modernize etme taahhüdünü sürdürdüğünü ve uçağın 2040’lara kadar İngiltere’nin hava savunmasının belkemiği olmaya devam edeceğini açıkladı.

"İNGİLİZ İŞÇİ SENDİKALARINDAN TEPKİ"

Unite Sendikası Genel Sekreteri Sharon Graham, hükümeti sert bir şekilde eleştirerek, "Kendi savaş uçaklarımızı üretmeyi bırakırsak istihdam, beceriler ve ulusal güvenlik açısından büyük risk alırız" dedi.

Graham, savunma harcamalarının İngiliz istihdamı ve inovasyonu için kullanılması gerektiğini hatırlattı.