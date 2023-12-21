Türkiye'nin de gündemindeki Eurofighter'da yeni gelişme! İngiltere, Typhoon jetlerini hurdaya çıkarıyor

21 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:10

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ilk üretim modeli olan 'Tranche 1' uçakları İngiltere hükümeti tarafından hurdaya çıkarılıyor. Tranche 1 uçakları, yalnızca çok temel bir hava savunma özelliği olan 'ilk operasyonel yeteneği' karşılayan versiyonlardır.

Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'nin Norwich South Milletvekili Clive Lewis, parlamentoda yazılı soru aracılığıyla hükümete şöyle dedi:

"Savunma Bakanı'na, Şubat 2022'den bu yana kaç tane Typhoon Tranche 1'in (a) hizmetten çekildiğini ve (b) Ukrayna'ya bağışlandığını sormak istiyorum; ve Bakanlığının bu uçakların imhasına ilişkin politikasının ne olduğunu..."

Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cartlidge ise, "Şubat 2022'den bu yana hiçbir Tranche 1 Typhoon uçağı RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) hizmetinden çekilmedi veya Ukrayna'ya bağışlanmadı. Tranche 1 filosu, Typhoon filosunun yedek parça envanterine katkıda bulunmak amacıyla kullanılabilir parçalardan arındırmak için Reduce to Produce programına tabi tutulacak." şeklinde cevap verdi.

Cartlidge ayrıca şunu da sözlerine ekledi: "Askeri kayıtlarda şu anda 30 adet Tranche 1 uçağı bulunuyor ve bunların 26'sı Mart 2025 sonuna kadar hizmetten ayrılacak."

TYPHOON JETLERİNİN HURDAYA ÇIKARILMASI TARTIŞILIYOR

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Birleşik Krallık'ın 30 adet Tranche 1 jetini aşamalı olarak kaldırma planları tartışmalara konu olmuştu. Savunma Seçim Komitesi, bu planın Birleşik Krallık'ın hava savunma kapasitesinde potansiyel bir boşluk oluşturacağını belirtti. Bu nedenle Savunma Seçim Komitesi, İngiliz savunma sanayi şirketi BAE Systems'den Typhoon savaş uçaklarının kullanımdan kaldırıldıktan sonra yükseltilip yükseltilemeyeceğini tartışmayı istedi.

Milletvekili Mark Francois şunları söyledi:

"Acımasız bir yetenek açığıyla karşılaşacağınız bir senaryo var. Buna savaş denir. Elimizde çok az uçağımız kaldığına göre, neden 30'unu emekliye ayırmak mantıklı geliyor? En azından onları savaş rezervine koymamız gerekmez mi?"

BAE, yükseltme çalışmasının mümkün olduğunu ancak Savunma Bakanlığı'nın böyle bir talepte bulunmadığını şu sözlerle belirtmişti: "Tranche 1 (T1) uçağını Tranche 2 (T2) veya Tranche 3 (T3) uçağının standardına getirmek teknik olarak mümkün. BAE Systems daha önce MoD'a (Savunma Bakanı/Minister of Defense) gerekli olabilecek yapısal ve aviyonik değişikliklerin kapsamını özetleyen verileri sunmuştu."

30 TYPHOON TRANCHE 1 JETİ 2025'TE EMEKLİYE AYRILACAK

Mevcut planlara göre, Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait 30 Typhoon Tranche 1 uçağının büyük bir kısmı 31 Mart 2025'te hizmet dışı kalacak, dördü ise 2027'ye kadar tutulacak. Tranche 1 Typhoon savaş jeti filosunun devre dışı kalmasıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin elinde toplamda sadece 107 Typhoon uçağı kalacak.