Eurofighter satışına Almanya engeli... Bakan Güler tepki gösterdi

11 Aralık 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:41

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: https://ihlas.turkiyegazetesi.com.tr/admin/article/listTürkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NTV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler'in hedefinde eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veren Batı vardı.

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın Duhok kentinde düşen helikopterden PKK'lı teröristlerin çıktığını hatırlatan Bakan Güler, "Kale" dedikleri her bir mağara mezara dönüşmüş durumda." ifadelerini kulandı.

"TEDBİRLER CUMHURİYET TARİHİNİN EN İLERİ SEVİYESİNDE"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Bakan Güler, son 2 ayda teslim olanları sayısı arttı. Bu yıl 119 terörist teslim oldu" dedi.

Sınır güvenliğine yönelik eleştirilere de cevap veren Güler, "Tedbirler cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesinde." değerlendirmesi yaptı.

EUROFIGHTER AÇIKLAMASI

Eurofighter savaş uçağı alım süreci hakkında da konuşan Güler, "Eurofighter bizim için en iyi alternatif." şeklinde konuştu.

Savaş uçağının tedarikine onay vermeyen Almanya'yı eleştiren Milli Savunma Bakanı, "NATO üyesiyiz ama bir başka üye bu uçakları almamıza karşı çıkıyor. Bir müttefikin 'Size uçak vermiyorum.' demesinin açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı.

"BİR TAARRUZ ETMEYİ AKLINDAN GEÇİRİRSE S-400'ÜN NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ GÖRECEKLER"

Bakan Güler, S-400 savunma sistemi konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Güler, "S-400 bir savunma sistemi. Bize birisi taarruz etti de biz bunu kullanmadık mı? Birileri bize taarruz etmeyi aklından geçirirse, S-400 ya da diğer savunma sistemlerinin ne yapacağı çok iyi görecekler." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını da belirten Güler, "Tatbikat ve askeri faaliyetler saygı çerçevesinde yapılacak." şeklinde bilgi paylaştı.

Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın şubat veya mart ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

İsveç'in NATO üyelik süreci hakkında da bilgi veren Güler, "İsveçli dostlarımız ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorlar. Ama asıl verdikleri sözleri henüz yerlerine getiremediler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'ta, Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşanmıştı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, aralarında kadınların da olduğu 7 kişi ölmüştü.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden "Duhok'ta düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları vardı" açıklaması gelmişti.