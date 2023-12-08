Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alabileceği alternatif savaş uçakları neler? İşte tam liste...

8 Aralık 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:50

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın neresinde olursa olsun savaş jetleri herhangi bir hava kuvvetlerinin en önemli unsuru olarak görülüyor. Hızlı ve çevik olmalarının yanı sıra askerlere daha fazla güvenlik sağlayan savaş jetleri, orduların vurucu güçlerinin önde gelen bileşenlerindendir. Türk Hava Kuvvetleri için de durum tam olarak böyle. Özellikle terör operasyonlarında savaş jetleri yeri göğü inleterek sığınak ve depoları yerle bir ediyor. Türkiye'nin aktif olarak askeri operasyonlarda kullandığı F-16'lar şu anda bu görevi üstlenen savaş jeti pozisyonunda.

Öte yandan, hava filosunu yenilemeye çalışan Türkiye, bir süredir gözünü dünyanın en iyi savaş uçaklarına çevirmiş durumda. Bu konuda birkaç ülkeyle kritik görüşmeler devam ediyor. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla, TSK'nın ve hükümetin gündemindeki uçaklar ABD haricindeki ülkelerin geliştirdiği 4.5. nesil savaş uçakları oldu.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE EUROFIGHTER AMBARGOSU

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, çok önemli bir konuya değindi. Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Eurofighter almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz" sözleriyle Türkiye'nin 40 adet Eurofighter almak istediğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan ve İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen 4.5. nesil, çift motorlu savaş uçağı Eurofighter Typhoon için görüşmeler devam ederken Almanya, Türkiye'ye satılması konusunda olumsuz bir tutum sergiledi.

Katar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Eurofighter konusunda aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu.” dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında ise "Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil" diyerek, diğer savaş uçaklarının gündemde olabileceğini belirtti.

O halde, Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alabileceği alternatif savaş uçakları neler? İşte birkaç seçenek...

TÜRKİYE’NİN ALABİLECEĞİ ALTERNATİF SAVAŞ UÇAKLARI NELER?

Hava Kuvvetlerinin filosundaki F-16'ların yerini yavaş yavaş alması için Türkiye, 4.5. nesil savaş uçaklarını didik didik analiz ediyor. Bu noktada, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kızılelma MİUS'u ve TUSAŞ'ın bu ay sonunda ilk uçuşunu yapmayı planladığı milli muharip uçak KAAN’ı hatırlatalım. Yani Türkiye, kendi savaş uçaklarını geliştiriyor ancak henüz üretim olmadığı için KAAN'ın tam anlamıyla envantere girmesine kadarki süreçte Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacı bulunuyor.

Seçenekler neler olabilir... Fransız savaş uçağı Dassault Rafale ve İsveç’in SAAB Gripen jeti ön plana çıkıyor. Ancak bu iki uçağın da ABD ve Alman yapımı parçalara sahip olması, tedarik sürecinde iki ülkenin sorun çıkarma ihtimalini düşündürüyor.

Yine de özelliklerine bakalım...

DASSAULT RAFALE ÖZELLİKLERİ NELER?

Fransız yapımı Rafale çok rollü, 4.5. nesil bir savaş uçağı olarak karşımıza çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi için kurulan Avrupa Konsorsiyumu'ndan ayrılan Fransa, Dassault Rafale'yi geliştirmiştir. İlk prototip uçuşunu 4 Temmuz 1986’da tamamlayan bu uçağın ilk teslimatının 1996 yılında yapılması planlanmış ancak 2001 yılında ancak yapılabilmiştir.

Rafale; A, B, C ve M varyantlarına sahiptir. A modeli tek koltuklu iken, B modeli çift koltukludur ve dönemlerinde önde gelen savaş jetleri arasında gösterilmiştir. Daha sonra A modeli geliştirilerek C modeli çıkmıştır. Son olarak çıkan M varyantı ise; uçak gemisine konuşlanabilme, şasi ve iniş takımında yenilenme, durdurucu kanca özellikleriyle envantere girmiştir.

Dassault Rafale, düşük radar izinin yanı sıra fly-by-wire (yapay zeka destekli uçuş sistemi), AESA radarı, yüksek taşıma kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti sunan kanart ve delta kanat yapısı, konvansiyonel ve nükleer mühimmat yelpazesi gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Rafale teknik özellikleri şu şekilde:

• 1 mürettabat

• 15.27 metre uzunluk

• 10.8 metre genişlik

• 5.34 metre yükseklik

• 24.500 kg maksimum kalkış ağırlığı

• 10.600 kg boş ağırlık

• Her biri 50 kN güç üreten Snecma üretimi M88-2 turbofan motor

• 3700 km – 2000 nm maksimum uçuş menzili

• 1852 km – 1000 nm uçuş yarıçapı

• Maksimum Hız:1.8 mach(2,150 km/h)

SAAB GRIPEN SAVAŞ JETİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin Eurofighter yerine alması için seçenekler arasında gösterilen bir diğer uçak da İsveç yapımı Saab JAS 39 "Gripen". Bu uçak, İsveç uzay ve havacılık şirketi Saab tarafından üretilen, hafif tek motorlu çok maksatlı savaş uçağıdır. İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika ve Brezilya ordusu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

İsveç yapımı JAS-39 Gripen'ın demo uçağı, 2009 yılında art yakıcı kullanmadan Mach 1.2’nin üzerinde hıza ulaşarak ses hızını geçmiştir. Gösteri uçuşu olduğu için uçakta mühimmat veya ekstra yakıt kullanılmamıştır. JAS-39A’nın ardından modelin JAS-39’un C ve D varyasyonları da geliştirilmiştir. İlk JAS-39C varyasyonu Ocak 2009'da ilk uçuşunu tamamladı. Bir yıl sonra JAS-39C İngiltere'de tanıtıldı.

SAAB ile İsveç hükümeti ile imzalanan sözleşmeyle JAS-39'un NG (Next Generation) projesine tabi tutulması hedeflendi ve JAS-39'un E ve D varyasyonlarının çıkması planlandı. İlk JAS-39 Gripen E, 15 Haziran 2018'de ilk defa gökyüzüyle buluştu.

En yeni JAS-39 ile savaş uçağına gelen yenilikler arasında AESA radarı, güçlendirilmiş motor ve menzil artışı bulunuyor.

Saab JAS 39 Gripen'ın teknik özellikleri şu şekilde:

• Uzunluk: 14.80 metre

• Kanat Açıklığı: 8.40 metre

• Maksimum Hız: 2130 km/h

• Maksimum İrtifa: 65.000 feet

• Boş Ağırlık: 6.620 kg

• Maksimum Kalkış Ağırlığı: 12.500 kg

• Mürettebat: 1/2

JF-17 THUNDER ÖZELLİKLERİ NELER?

Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, JF-17 Thunder nedir, özellikleri neler?

JF-17 Thunder/FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) ve Pakistan'ın Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen tek motorlu, hafif, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Orta büyüklükteki uçak, esas olarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi ve Nanchang A-5, Chengdu F-7P/PG ve Dassault Mirage III/V savaş uçaklarından oluşan mevcut eski filosunun yerini alacak.

2000’li yılların başlarında Pakistan ve Çin işbirliğinde geliştirilen JF-17 çok amaçlı savaş uçağı ilk uçuşunu Ağustos 2003’te yaptı ve Mart 2007'de Pakistan Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

JF-17 Thunder, önleme, kara saldırısı, gemisavar ve hava keşfi gibi çeşitli rolleri yerine getirme yeteneklerine sahip bir uçak olarak ön plana çıkıyor.

Tek motorla çalışan JF-17 Thunder, Rus yapımı Klimov RD-93 motorunu kullanmakta. Bu motor ile savaş uçağı, 2.200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve 23 mm GSh-23-2 çift namlulu otomatik top dahil olmak üzere çeşitli mühimmatları taşıyıp hedefleri bu mühimmatlarla vurabiliyor.

Diğer Batılı avcı uçaklarına kıyasla nispeten daha uygun maliyetli olan JF-17’nin Blok II varyantı yaklaşık 25 milyon dolara mâl oluyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri’nin faal kullanımında olan JF-17 Thunder savaş uçaklarının ‘Block III’ modeli ise ilk uçuşunu 29 Aralık 2019‘da Çin’in Chengdu kentinde gerçekleşti.