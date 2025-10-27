Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

Milyonlarca Instagram kullanıcısının heyecanla beklediği özellik kullanıma sunuldu. Bundan sonra izlenen Reels videoları kaybolmayacak, 'İzleme geçmişi' (Watch History) ile videolara erişmek mümkün olacak.

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek için Reels üzerinde önemli bir adım attı. Platform, artık kullanıcıların daha önce izledikleri Reels videolarını kolayca bulabilmesini sağlayan 'İzleme Geçmişi' (Watch History) özelliğini duyurdu.

VİDEOLARA NASIL ERİŞİLECEK?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, özelliği tanıtırken, "Daha önce izlediğiniz bir Reels videosunu bulmakta zorlandınız mı? Artık Profil > Ayarlar > Hareketler (Your Activity) yolunu izleyerek tüm izlediğiniz videolara kolayca ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

VİDEOLARI SİLMEK DE MÜMKÜN

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar kaydedemediği veya unuttuğu videolara hızla erişebilecek. Özellik, videoları kronolojik veya ters kronolojik sırayla görme, paylaşılan kişiye göre filtreleme ve belirli bir tarih aralığında sıralama gibi seçenekler sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, izleme geçmişlerinden istedikleri videoları silebiliyor.

Önceden kaybolan Reels videolarını bulmak isteyen kullanıcılar, verilerini indirip içinden geçmişe bakmak gibi karmaşık yöntemler kullanmak zorunda kalıyordu. Yeni özellik, bu süreci oldukça kolaylaştırıyor.

Rakibi TikTok ise benzer bir özelliği birkaç yıldır sunuyor; ancak Instagram, sunduğu filtreleme ve sıralama seçenekleriyle kullanıcıya daha fazla kontrol imkânı sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

