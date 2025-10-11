Gazzeli genç kızın paylaşımına Instagram'dan skandal Türkçe çeviri: Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç

İsrail’in bütün dünyanın gözleri önünde Gazze’ye uyguladığı soykırım 2. yılında ateşkesle sonuçlandı.

2 yıllık süre boyunca İsrail'i destekleyen lobi tarafından sosyal medya platformlarında sansür uygulandı. Bunların en başında da Facebook ve Instagram'ın bulunduğu "Meta" geliyordu.

New York merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) , Meta'nın içerik denetleme politikalarının sosyal medya platformlarındaki Filistin yanlısı, Gazze konulu içerikleri sistematik olarak sansürlediğini tespit etti.

Pek çok dijital medya araştırmasında da sansür uygulamaları dikkat çekti. Ancak sansür dünya kamuoyunda oluşan tepkilerin önüne geçemedi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Meta'nın Facebook ve Instagram'daki sansürü devam ettiği gibi ateşkesin ardından gelen skandal bir müdahale de dikkat çekti.

ABD'nin baskısıyla İsrail tarafından ilan edilen ateşkes Gazzeliler tarafından sevinçle karşılandı. Sosyal medyada savaşın bittiğini duyan masum siviller, barış paylaşımları yaparak mutluluk gözyaşlarını paylaştı.

Paylaşım yapanlardan biri de "Rahaffagha" adlı Gazzeli bir kullanıcıydı. Ateşkesin ilan edilmesini merakla bekleyen Gazzeli genç kız o anları kayda aldı. Ailesiyle birlikte mutluluktan ağlayan genç kız bu anları "Savaş bitti" (WAR IS OVER) diyerek paylaştı. Devamında açıklama kısmına şunları yazdı:

We heard the news, but we couldn’t believe that it would actually happen, but it did and I wish this would be the end END🤍🙏🏻 "Haberleri duyduk ama bunun gerçekten olacağına inanamadık. Yine de oldu... Keşke bu son kez olsa"

Reels videosuna kısa binlerce yorum yağdı ve o samimi anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Etkileşim rekorları kısan video 2. günüde 106 milyon seyredilmeye ulaştı. Ancak Türkçe kullanıcılar açısından skandal bir durum dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'ın otomatik çeviri kısmında tıklandığında İsrail bayraklı bir emojiyle "Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç" cümlesi beliriyordu. Türk hesaplar tarafından fark edilen bu durum yorumlarda belirtildi. Yüzlerce kullanıcı tarafından benzer yorumlar yağdı. Kısa süre sonra ise çeviri "TÜRKÇE ÇEVİRİ DÜZELSİN ANLAMINI DAHA İYİ İFADE EDELİM!" cümlesiyle değişti.

TEPKİ YAĞDI

Viral olan video hala dolaşımda ve Gazzeli genç kız "Rahaffagha"nınhesabı 200 bin takipçiye ulaştı.

Instagram'a bu durumdan dolayı tepki yağdı. Kullanıcılar "İngilizceden Türkçeye çeviri yapıldığında, 'bitmedi tatlım bu daha başlangıç' yazıyor ve İsrail bayrağı çıkıyor bu nasıl bir iş" ve "Videonun Türkçe çevirisi gündem olmalı!", "Instagram kimlerin elinde görün işte!" şeklinde yorumlar yaptı.