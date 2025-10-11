Günlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü
İstanbul'da günlük kiralanan eve temizliğe giden görevli, kanlar içinde erkek cesedi buldu. Villada yapılan incelemede evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.
Dehşet olay Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Günlük olarak kiralanan villaya temizliğe giden kadın görevli, salonda kanlar içinde erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, villa çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Villadaki çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
İKİ KİŞİ GELDİ, 2 ÇANTAYLA ÇIKTI
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.