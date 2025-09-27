Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpsultan'da akşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti: 'Görümce' detayı şüphelendirdi

Eyüpsultan’da akşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti: 'Görümce' detayı şüphelendirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eyüpsultan'da dört kişilik bir aile, akşam yemeğinin ardından fenalaştı. 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybederken anne ve babanın ifadeleri olayın seyrini değiştirdi.

Eyüpsultan’da meydana gelen olayda, bir apartmanın zemin katında yaşayan dört kişilik ailenin iki çocuğu, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Aile, çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen çocuklar, eve döndükten kısa bir süre sonra tekrar kötüleşti. İkinci kez hastaneye kaldırılan iki kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekol TV'nin haberine göre, çocuklarını kaybeden anne kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak üzere hastanede tedavi gördü. Acılı anne ve babanın ifadeleri de ortaya çıktı.

SALÇAYI GÖRÜMCESİ GETİRMİŞ

Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve 2 yaşındaki Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi:

"Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur.

Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum.Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok"

Eyüpsultan’da akşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti: 'Görümce' detayı şüphelendirdi - 1. Resim

ÖNCE KUSUP SONRA BAYILDILAR

Baba Yücel Birkent de, "Eşim bize daha öncesinde mahallede almış olduğum tavuk göğsünü ve salçalı makarna yaptı" dedi.

Yücel Birkent ifadesinde şunları söyledi:

"Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik. Gece saatlerinde ben, eşim ve çocuklarım kusmaya başladık ben ayrıca bayıldım.

Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi ben de çocuklarıma alıp eve gittim. Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.

 

 

