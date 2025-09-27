50 bin dolara Türk vatandaşlığı veren şebekenin yöntemi ortaya çıktı: Şifre 'Çinli Kemal'

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden usulsüz yöntemlerle haksız kazanç elde eden ve devlete 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olan şebeke önceki gün İstanbul polisi tarafından çökertildi.

19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler dün adliyeye sevk edilirken, operasyonun detayları da ortaya çıktı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü polislerinin belirlemelerine göre usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı aldı.

1198 USULSÜZ TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ

MASAK, şebekenin para hareketlerini de ortaya çıkardı. Buna göre 451 yabancı uyruklu kişiye 50'şer bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı verildiği tespit edildi. Devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolar şebekenin kasasına gitti.

116 ŞÜPHELİ YAKALANDI

1'i şebeke elebaşı, 2'si şebeke yöneticisi, 46'sı şebeke üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 19 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda şüphelilerden 116'sı yakalandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler, sosyal medya üzerinden yapılan "Ev almadan vatandaş olun" başlıklı vatandaşlık büroları reklamlarına başvurdu. Özellikle Çin ve İran uyruklu 459 kişi, suç örgütünün kontrolündeki bu bürolar sayesinde vatandaşlık sahibi oldu.

BİR EKSPERDEN 175 USULSÜZ İŞLEM

Bir eksperin ise 175 usulsüz olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Usulsüz ekspertiz raporları için örgütün en az 10 şirket üzerinden anlaşma yaptığı belirlenirken, örgütün kullandığı bu şirketlere başvuru yapan 459 kişi iddialara göre vatandaşlık aldı. Örgütün yaptığı yalnızca 6 kişinin işlemleri usule uygun bulundu.

3 AYRI YÖNTEM

Suç örgütünün usulsüz vatandaşlık için üç ayrı yöntem kullandığı da ortaya çıktı. İlk yöntem, örgüt içerisinde verdikleri "Babatak" ismi oldu. Bu yöntemle ev satın almadan eksper üzerinden anlaşma yapılarak vatandaşlıklar verildi. İkinci yöntem, vatandaşlıklar için ev satılarak vatandaşlıkların verilmesi oldu. Son yöntemde ise şebekenin üyeleri kendilerine başvuran kişilerin taksitle vatandaşlık almasını sağladı.

ÇİNLİ WENBO, KEMAL OLDU

5 şirkete TMSF tarafından kayyum atanırkeni, usulsüz vatandaşlık verilen kişiler arasında yoğun olarak Çin vatandaşlarının olduğu, bunlardan birinin 2020'de Türk vatandaşı olduktan sonra Kemal Can ismini alan Wenbo Zhang olduğu öğrenildi. 'Çinli Kemal' olarak tanınan Kemal Can'ın da gözaltına alındığı, 'Çinli Kemal' isminin şebekenin içerisinde bir kod olduğu ve vatandaşlık verilecek Çin uyruklu kişiler için şifre olarak kullanıldığı öne sürüldü. Şebekeye yönelik araştırma devam ediyor.