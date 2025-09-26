Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

16 ilde dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Kocaeli merkezli 16 ilde yürütülen operasyonda, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 24 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 2,6 milyon TL’den fazla hareketlilik tespit edildi. Operasyonda çok sayıda telefon, bilgisayar ve yaklaşık 350 bin TL değerinde altın ve para ele geçirildi. 18 mağdurun şikayetçi olduğu olayda, dolandırıcıların internet üzerinden çeşitli yollarla maddi zarar verdiği belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek kişilerin "oltalama" yöntemiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

2 MİLYON TL'DEN FAZLA HESAP HAREKETLİLİĞİ!

Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda aranan 26 şüpheliden 24'ü yakalandı. İncelemelerde, çok sayıda kişinin site üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 18 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 27 telefon ile sim kartı, 9 bilgisayar ve yaklaşık 350 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

