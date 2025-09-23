Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdı!

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de işten çıkarılan kadın, şefine kaynar suyla saldırdı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de sebepsiz yere işten çıkarılmasına tepki gösteren kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su fırlattı.

Kocaeli’de inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti. Olayın görüntülerini  sosyal medya hesabından paylaşan kadın, Hak da yemem, hakkımı da yedirmem. Adamı yakarım" notunu düştü. 

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefini kaynar suyla saldırdı! - 1. Resim

"SEBEPSİZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIM"

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçeyle çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi.

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şefini kaynar suyla saldırdı! - 2. Resim

"ŞİMDİ GİT GEREKÇENİ GÖSTER"

Kadın, "Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur" diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan'ın 2011 ziyareti Somali için dönüm noktası oldu! "Türkiye, ülkedeki değişimin öncüsü oldu"Ali Koç’tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı! Açıklaması 'pes' dedirtti - 3. SayfaBoşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı!Grand Kartal faciasında kan donduran diyalog: 'Personeli kaldırın, misafirleri uyandırmayın'" - 3. SayfaGrand Kartal faciasında kan donduran diyalogAdana'daki 600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni gelişme! Savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim - 3. Sayfa600 bin TL’lik borç cinayetinde yeni detaylar...Ankara'da trafikte dehşet! Taksiciye sopalarla saldırdılar - 3. SayfaAnkara'da trafikte dehşet! Taksiciye sopalarla saldırdılarSiirt'te camide talihsiz kaza! Abdest alırken hayatını kaybetti - 3. SayfaSiirt'te camide talihsiz kaza! Abdest alırken hayatını kaybettiAlanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır - 3. SayfaAlanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır
Sonraki Haber Yükleniyor...