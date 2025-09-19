Önce yangın sonra patlama! Sabaha karşı felaketi yaşadılar
Kocaeli'de bu sabah bir tamircide önce yangın çıktı, ardından patlama meydana geldi. Feci olayda şans eseri kimseye zarar gelmedi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bu sabah saat 05.00 sıralarında bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek patlamaya yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
