Önce yangın sonra patlama! Sabaha karşı felaketi yaşadılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bu sabah saat 05.00 sıralarında bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.

İlgili Haber Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek patlamaya yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.



