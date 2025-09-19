Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti
Kırıkkale, Şüpheli, Rüşvet, Gözaltı, AK Parti, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur rüşvet soruşturmasında gözaltına alındı. AK Parti'den yapılan açıklamada Sungur'un partiden ihraç edilmesi için disipline sevk edildiği belirtildi.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. de bulunuyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti - 1. Resim

AK PARTİ, DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Konuyla ilgili AK Parti'den yapılan açıklamada "Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti disipline sevk etti - 2. Resim

12 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli olduKöklerinden güç alan modern halılar: Cool Halı’nın 4 özel koleksiyonu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki skandalla ilgili Bakanlık harekete geçti! 3 kişi görevden alındı - GündemBakanlık harekete geçti! 3 kişi görevden alındıUNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın! - GündemDiyarbakır’da korku dolu anlar!Trafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettiler - GündemTrafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettilerCanlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş - Gündemİnce, İmamoğlu için kolları sıvamışBakan Yerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandı - GündemYerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandıRüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler - GündemAslan payı İmamoğlu'nun sağ koluna gitmiş!
Sonraki Haber Yükleniyor...