Ahmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!..

Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı. Bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet Sungur kimdir, ne ile suçlanıyor? diye merak edildi, işte haberin detayları...

AHMET SUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Sungur Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanıdır. 1971 yılında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde doğmuştur. 54 yaşındadır. Aslen Kırıkkale'dir.

AHMET SUNGUR EĞİTİM HAYATI

Ahmet Sungur ilk ve orta öğrenimini Yahşihan'da tamamladıktan sonra, lise eğitimini Kırıkkale'de sürdürmüştür. Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Yahşihan Belediyesinde memur olarak göreve başlayan Ahmet Sungur, elektrik teknikeri olarak köy hizmetlerinde görev yapmıştır.

AHMET SUNGUR SİYASİ KARİYERİ

Ahmet Sungur, 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçilmiştir. Ahmet Sungur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında siyaset yapmaktadır.

AHMET SUNGUR HAKKINDAKİ SUÇLAMA NE, NEDEN GÖZALTIYA ALINDI?

Yahşihan Belediyesi'nde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, AK Parti'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve bazı belediye personelleri ile iş insanları gözaltına alınmıştır. Bu operasyonun nedeni, belediye kaynaklarının kullanımı ve yapılan ihalelerde usulsüzlük iddialarının araştırılmasıdır.

Soruşturma kapsamında daha önceki dönemde görev yapan eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve diğer şüpheliler de gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştır. Sungur'un gözaltına alınması ise devam eden soruşturmanın bir parçası olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.