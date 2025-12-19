19-20 Kayseri elektrik kesintisi listesi: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kayseri'de yaşayan vatandaşlar için KCETAŞ'tan kritik bir uyarı geldi. 19 -20 AraLIK 2025 tarihlerinde şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok noktasında planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek.
Kayseri genelinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 19-20 Aralık 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak.
KCETAİ tarafından yapılan açıklamada; Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere birçok ilçede bakım onarım çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Kayserili vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
19-20 KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
|Tekil No
|İlçe
|Mahalle
|Başlangıç
|Bitiş
|Açıklama
|5070609
|Kocasinan / Felahiye
|Mollahacı – Obruk – Cumhuriyet – Hasancı
|11:00
|14:00
|Çok sayıda sokak ve küme evlerinde çalışma
|5070613
|Bünyan
|Akmescit
|09:00
|12:00
|Kayseri–Malatya yolu civarı
|5070681
|Talas
|Kepez
|09:00
|17:00
|Ana cadde ve sokaklar
|5070703
|Kocasinan
|Argıncık
|09:00
|16:30
|Mahalle genelinde
|5071366
|Melikgazi
|30 Ağustos
|09:00
|11:00
|Manyas ve Yağmur sokakları
|5071370
|Melikgazi
|Anbar – 30 Ağustos
|09:00
|14:00
|Birden fazla sokak
|5071440
|Yahyalı
|İlyaslı – Senirköy
|09:00
|11:00
|Küme evleri ve cadde
|5071471
|Kocasinan
|Yemliha
|09:30
|12:00
|Mahalle geneli
|Tekil No
|İlçe
|Mahalle
|Başlangıç
|Bitiş
|5071360
|Talas
|Harman / Yukarı
|09:00
|16:00
|5071361
|Talas
|Zincidere
|09:00
|14:00
|5071373
|Melikgazi
|Hisarcık
|09:00
|13:00
|5071375
|Melikgazi
|Hisarcık
|09:00
|13:00
|5071376
|Melikgazi
|Gesi / İldem Cumhuriyet
|15:00
|17:00
|5071421
|Yeşilhisar
|Kovalı
|09:00
|13:00
|5071425
|Yeşilhisar
|Kovalı
|13:00
|16:00
|5071430
|Tomarza
|Yeni
|13:00
|17:00
|5071473
|Kocasinan
|Kızık
|10:00
|12:30
|5071474
|Kocasinan
|Erkilet / General Emir
|13:30
|15:30
19-20 ARALIK KAYSERİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
19 - 20 Aralık Kayseri'nin Kocasinan (Felahiye), Bünyan, Talas, Melikgazi, Yahyalı, Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde planlı çalışma gerçekleştirilecek. Elektrikler kısa süre içinde gelecek.
Bölgenizdeki kesintinin tam saatini ve bitiş zamanını öğrenmek için KCETAŞ Planlı Kesintiler resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
