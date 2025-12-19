Kayseri'de yaşayan vatandaşlar için KCETAŞ'tan kritik bir uyarı geldi. 19 -20 AraLIK 2025 tarihlerinde şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok noktasında planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek.

Kayseri genelinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 19-20 Aralık 2025 tarihlerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak.

KCETAİ tarafından yapılan açıklamada; Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere birçok ilçede bakım onarım çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Kayserili vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

19-20 Kayseri elektrik kesintisi listesi: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Tekil No İlçe Mahalle Başlangıç Bitiş Açıklama 5070609 Kocasinan / Felahiye Mollahacı – Obruk – Cumhuriyet – Hasancı 11:00 14:00 Çok sayıda sokak ve küme evlerinde çalışma 5070613 Bünyan Akmescit 09:00 12:00 Kayseri–Malatya yolu civarı 5070681 Talas Kepez 09:00 17:00 Ana cadde ve sokaklar 5070703 Kocasinan Argıncık 09:00 16:30 Mahalle genelinde 5071366 Melikgazi 30 Ağustos 09:00 11:00 Manyas ve Yağmur sokakları 5071370 Melikgazi Anbar – 30 Ağustos 09:00 14:00 Birden fazla sokak 5071440 Yahyalı İlyaslı – Senirköy 09:00 11:00 Küme evleri ve cadde 5071471 Kocasinan Yemliha 09:30 12:00 Mahalle geneli

Tekil No İlçe Mahalle Başlangıç Bitiş 5071360 Talas Harman / Yukarı 09:00 16:00 5071361 Talas Zincidere 09:00 14:00 5071373 Melikgazi Hisarcık 09:00 13:00 5071375 Melikgazi Hisarcık 09:00 13:00 5071376 Melikgazi Gesi / İldem Cumhuriyet 15:00 17:00 5071421 Yeşilhisar Kovalı 09:00 13:00 5071425 Yeşilhisar Kovalı 13:00 16:00 5071430 Tomarza Yeni 13:00 17:00 5071473 Kocasinan Kızık 10:00 12:30 5071474 Kocasinan Erkilet / General Emir 13:30 15:30

19-20 ARALIK KAYSERİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

19 - 20 Aralık Kayseri'nin Kocasinan (Felahiye), Bünyan, Talas, Melikgazi, Yahyalı, Yeşilhisar ve Tomarza ilçelerinde planlı çalışma gerçekleştirilecek. Elektrikler kısa süre içinde gelecek.

Bölgenizdeki kesintinin tam saatini ve bitiş zamanını öğrenmek için KCETAŞ Planlı Kesintiler resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

