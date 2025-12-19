Gaziantep'te iki grup arasında çıkan tartışmada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eyüp Arıcı cinayeti davasında 1 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükselirken sanıklardan dördünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Olay Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde yaşandı. 2 grup arasında çıkan ve Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 3'üncü duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M'de tutuklandı.

Mahkeme, duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Vahşice katledilmişti: Eyüp Arıcı cinayetinde tutuklu sayısı arttı

OLAY GEÇMİŞİ

Şehitkamil ilçesinde Eyüp Arıcı'nın ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada, bir grupla tartışma başlamış, saldırıya uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen, U.E.M. hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025'e ertelemişti.

Arıcı'nın babası, "Oğlumun vücudu kanlı şekilde dakikalarca darbetmişler, yetmemiş bıçakla kalbini sökmüşler. Aort damarını kesmişler..." şeklinde iddialarda bulunmuştu.

