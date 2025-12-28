Düşük kaliteli, yapay zeka (AI) tarafından üretilmiş ve tek amacı izlenme sayısını artırmak olan "AI Slop" (Yapay Zeka Çöpü) videolarının, YouTube'a yeni giren kullanıcıların karşılaştığı içeriklerin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğu şaşırtıcı bir araştırmayla ortaya çıktı. Uzmanlar, bu çöp içerik kanallarının yıllık tahmini 117 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar TL) gelir elde ettiğini ve toplamda 63 milyar izlenmeye ulaştığını gösteriyor. Geleneksel içerik oluşturuculardan çok, Ukrayna, Nijerya, Brezilya gibi orta gelirli ülkelerdeki bazı kişiler, sosyal medya algoritmalarının boşluklarından faydalanarak bu içerikleri hızlı ve ucuz bir şekilde üretiyor.

YouTube’un algoritmasının, platforma yeni katılan kullanıcılara gösterdiği videoların yüzde 20’sinden fazlasının “AI Slop” adı verilen, düşük kaliteli yapay zeka üretimi içerikler olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırma, bu tür içeriklerin sadece görüntülenme sayısını artırmak üzere tasarlandığını ve sosyal medyayı hızla doygunluğa ulaştırdığını gösteriyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, video düzenleme şirketi Kapwing, dünya genelindeki en popüler 15 bin YouTube kanalını (her ülkeden en iyi 100 kanal) inceledi. Araştırmada, bu kanallardan 278’inin tamamen AI Slop içeriklerinden oluştuğu tespit edildi. Bu çöp içerik kanallarının toplamda 63 milyar görüntülenme ve 221 milyon abone sayısına ulaştığı ve yıllık 117 milyon dolarlık (yaklaşık 5 milyar TL) gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, yeni açtıkları bir YouTube hesabına önerilen ilk 500 videodan 104’ünün AI Slop olduğunu buldu. Önerilen videoların üçte biri ise, AI Slop ile birlikte dikkati paraya çevirmek için yapılan diğer düşük kaliteli içerikleri içeren “beyin çürütme” (brainrot) kategorisindeydi.

63 milyar izlenme, 117 milyon dolar gelir: Her 5 yeni Youtube videosundan biri yapay zeka çöpü

KÜRESEL ÇÖP İÇERİK ENDÜSTRİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bununla birlikte yeni çalışma, X’ten Meta’ya ve YouTube’a kadar büyük sosyal medya platformlarını adeta istila eden, bağlamından kopuk, bağımlılık yapıcı ve küresel bir hızla büyüyen sektörün anlık fotoğrafını çekiyor.

Kapwing tarafından tespit edilen kanallar küresel olarak dağılmış durumda. İspanya’da ülke nüfusunun neredeyse yarısı olan 20 milyon kişi, Mısır’da 18 milyon, ABD’de 14.5 milyon ve Brezilya’da 13.5 milyon kişi bu trend olan yapay zeka kanallarını takip ediyor.

İncelemede en çok görüntülenen kanal olan, Hindistan merkezli Bandar Apna Dost, 2.4 milyar görüntülemeye sahip. Kanalda, düşmanlarıyla savaşan ve domateslerden yapılmış bir helikopterle seyahat eden Hulk benzeri bir karakterin ve bir maymunun maceraları yer alıyor. Tahmini yıllık geliri 4.25 milyon doları buluyor. Singapur merkezli Pouty Frenchie ise çocukları hedefliyor; kristal suşi yiyen veya şeker ormanında araba süren bir Fransız buldoğu konu ediyor. Bu kanalın yıllık geliri de 4 milyon dolara yaklaşıyor.

FELAKETLER BİLE PARA KAPISI OLDU

Pakistan merkezli “The AI World” adlı kanal ise, Pakistan’daki yıkıcı sellerin yapay zeka ile üretilmiş kısa videolarını yayınlıyor. Başlıklar “Zavallı İnsanlar,” “Zavallı Aile,” ve “Sel Mutfağı” gibi çarpıcı ifadeler içerirken, videoların arka planında uyku için "Rahatlatıcı Yağmur, Gök Gürültüsü ve Şimşek Ambiyansı" adlı bir müzik çalıyor. Kanalın toplam görüntülenmesi 1.3 milyarı bulmuş durumda…

AI Slop konusunda araştırma yapan gazeteci Max Read, bu içeriklerin arkasında yapılandırılmış bir endüstri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Telegram, WhatsApp, Discord ve mesaj panolarında bir araya gelen büyük gruplar var. Bu kişiler, para kazanacak kadar ilgi çekici 'çöp' üretmenin ipuçlarını, fikirlerini paylaşıyor ve hatta kurslar satıyorlar.”

ORTA GELİRLİ ÜLKELERDEN GELEN YENi NESİL İÇERİK ÜRETİCİLERİ

AI Slop üreticilerinin çoğu, internet bağlantısının görece güçlü olduğu, ancak ortalama ücretlerin YouTube’da kazanılacak paradan daha düşük olduğu İngilizce konuşulan ülkelerden geliyor. Read, “Çoğunlukla Ukrayna gibi orta gelirli ülkeler, Hindistan’da çok sayıda insan, Kenya, Nijerya ve Brezilya’da hatırı sayılır bir kesim var. Vietnam’ı da görüyorsunuz. Buralar, sosyal medya sitelerine erişimde nispeten özgürlüğün olduğu yerler” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, YouTube sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üretken yapay zeka bir araçtır ve her araç gibi hem yüksek hem de düşük kaliteli içerik üretmek için kullanılabilir. İçeriğin nasıl yapıldığına bakılmaksızın kullanıcılarımızı yüksek kaliteli içerikle buluşturmaya odaklanmış durumdayız. YouTube'a yüklenen tüm içerikler topluluk kurallarımıza uymalıdır ve bir ihlal tespit edersek içeriği kaldırırız" dedi.

Ancak uzmanlara göre, yeni ve dikkat çekici fikirler sürekli ortaya çıksa da, AI Slop söz konusu olduğunda insan zekasının özgünlüğü, içeriği Meta ve YouTube'da dağıtan algoritmalar kadar önemli değil. Reads’e göre algoritma bir “A/B test makinesi” gibi çalışıyor ve üreticiler, neyin işe yaradığını bulup bunu hızla ölçeklendirmeye odaklanıyorlar.

