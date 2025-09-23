Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolandırıcılardan 730 milyonluk plan! Dublörle yaşlı vatandaşın malına çökmeye çalışmışlar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da "Yeni Joker" operasyonunda, mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki şahsın 730 milyon TL’lik mal varlığını ele geçirmeye çalışan çete çökertildi. Şüphelilerin dublör kullandığı belirlenirken 7 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen projeli çalışma kapsamında büyük bir dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.

Ekipler, İzmir’de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını belirledi.

Dolandırıcılardan 730 milyonluk plan! 96 yaşındaki kişiye sahte evrak - 1. Resim

HASTANE MEMURU DA İŞİN İÇİNDE

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Antalya’daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek 3. şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul’daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı. Müşteki R.Ö.’nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

