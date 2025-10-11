Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor

Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?