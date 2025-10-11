Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nda yer alan Macaristan, 11 Ekim Cumartesi günü Ermenistan'ı ağırlıyor. Elemelerdeki ilk galibiyetini arayan Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti ve Portekiz'e karşı oynadığı ilk iki eleme maçından bir puan aldı. Peki, Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda heyecan, Macaristan ile Ermenistan arasında Budapeşte'deki Puskas Arena'da oyananacak.

Kırk yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı amaçlayan Macaristan, İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği maçta sahasında avantaj arayacak.

Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor - 1. Resim

MACARİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Macaristan - Ermenistan maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyor - 2. Resim

MACARİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Macaristan: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Stiller; Bolla, Szoboszlai, Z. Nagy

Ermenistan: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Piloyan, Muradyan, Tiknizyan; Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos, Barseghyan

