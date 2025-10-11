İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya - Gürcistan maçı için nefesler tutuldu. Dünya Kupası Elemeleri heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, İspanya ile Gürcistan arasındaki kritik maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancağın merak ediliyor. Gürcistan zorlu deplasmanda puan alarak dönmeyi hedefliyor.

SPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Elemelerinde Estonya ve İtalya mücadele ediyor. Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

İSPANYA-GÜRCİSTAN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU

İspanya: Simon, Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucueralla, Merino, Zubimendi, Pedri, De Frutos, Ferran Torres, Oyarzabal.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Azarovi, Mekvabishvili, Kochorashvili, Gagnidze, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.