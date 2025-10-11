Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Evlilik hayaliyle uyudu, borçla uyandı! "Karnım ağrıyor" yalanıyla büyük tuzak

Evlilik hayaliyle uyudu, borçla uyandı! "Karnım ağrıyor" yalanıyla büyük tuzak

Denizli'de Kazım Telli, sosyal medyada tanıştığı kadının 'evlilik' tuzağına düştü. Düğün hazırlığı yaparken gelinin nikah öncesi kendisini dolandırıldığını anlatan genç adam, "Nikah yapalım dedim, sürekli ‘karnım ağrıyor, sonra gideriz’ diyerek oyaladı. Üzerimden kredi çekti, sonra beni terk etti. Söylediğimde ‘ben seni istemiyorum, sevmiyorum’ dedi, oyaladı" ifadeleriyle mağdur olduğunu söyledi.

Denizli’de yaşayan 20 yaşındaki sağlık çalışanı Kazım Telli, çocukluğunu Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi.

Yakın zamanda sosyal medyada tanıştığı bir kadınla ilişki yaşamaya başladı ve kısa sürede birlikte yaşamaya karar verdiler.

Telli, “Benden 30 bin lira borç istedi, gönderdim. Denizli’ye geldi ve ‘seninle evleneceğim’ dedi. Sekiz ay boyunca birlikte yaşadık” sözleriyle ilişki sürecini anlattı.

İkilinin ilişkisi kısa sürede evlilik hazırlığına dönüştü.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPTI, KREDİ ÇEKTİ

Kazım Telli, memleketi Denizli’de kına gecesi düzenledi, ardından davetiye bastırarak 18 Mayıs’ta bir düğün salonunda tören gerçekleştirdi.

Star Haber'in haberine göre, tüm masrafları karşılayan Telli, düğünde altın taktı, bazı giderleri karşılamak için kredi çekti.

Çift düğünün ardından balayına İstanbul’a gitti. Ancak dönüşte her şey tersine döndü.

ŞİFREYİ GİRDİ, EVİ TERK ETTİ

Damadın mobil bankacılık şifrelerini bilen gelin, düğünde takılan 10 bin lirayı kendi hesabına transfer etti ve gece vakti evi terk etti.

Telli, “Takılan paraların hepsini alıp kaçtı. Peşinden gittim ama açıklama yapmadı. Bir-iki hafta sonra geri geldi. Nikah yapalım dedim, sürekli ‘karnım ağrıyor, sonra gideriz’ diyerek oyaladı.” dedi.

PARAYI ALINCA SEVMEDİĞİ AKLINA GELDİ

İddiaya göre, 19 yaşındaki kadın daha sonra hem Kazım Telli’nin hem de kardeşinin adına 200 bin liranın üzerinde kredi çektirdi.

Telli, “Üzerimden kredi çekti, sonra beni terk etti. Söylediğimde ‘ben seni istemiyorum, sevmiyorum’ dedi, oyaladı” ifadelerini kullandı.

Kazım Telli, resmi nikah gerçekleşmeden yaşanan olay sonrası karakola başvurdu.

Ancak nikah kıyılmadığı için dolandırıldığını kanıtlamakta zorlandığını söyledi.

Telli, elindeki görüntüler ve belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

