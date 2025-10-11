Erva ve Zümra’nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak inişlerini izlerken kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören 4,5 yaşındaki ikizler Erva ve Zümra’yı Bakanlıkta misafir etti. Gökyüzüne olan meraklarıyla dikkat çeken minik kardeşlerin ziyaretinde renkli ve samimi anlar yaşandı.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, hayallerini dinledi ve onlarla uzun uzun sohbet etti. Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Bakan Uraloğlu’nun torunlarına hediye ederken, Bakan da ikizlere birer uçak maketi hediye etti.

Minik kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sosyal medyanın tatlı ikizleri Erva ve Zümra, enerjileriyle resmen içimizi ısıttı! Sorularıyla güldürdüler, gülüşleriyle kalbimizi fethettiler. Sevgiyle büyüyen her çocuk, bu ülkenin en kıymetli hazinesi!"

İKİZLER HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Ziyaretin ardından minik kardeşler, havalimanında unutulmaz bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.