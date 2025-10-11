Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erva ve Zümra'nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı

Erva ve Zümra’nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ulaştırma, Altyapı, Bakan Uraloğlu, İkizler, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, uçaklara duydukları ilgiyle sosyal medyada gündem olan 4,5 yaşındaki ikizler Erva ve Zümra’yı makamında ağırladı. İkizler, hem Bakanlık ziyaretiyle hem de kokpit deneyimiyle hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak inişlerini izlerken kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören 4,5 yaşındaki ikizler Erva ve Zümra’yı Bakanlıkta misafir etti. Gökyüzüne olan meraklarıyla dikkat çeken minik kardeşlerin ziyaretinde renkli ve samimi anlar yaşandı.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, hayallerini dinledi ve onlarla uzun uzun sohbet etti. Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Bakan Uraloğlu’nun torunlarına hediye ederken, Bakan da ikizlere birer uçak maketi hediye etti.

Erva ve Zümra’nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı - 1. Resim

Minik kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sosyal medyanın tatlı ikizleri Erva ve Zümra, enerjileriyle resmen içimizi ısıttı! 

Sorularıyla güldürdüler, gülüşleriyle kalbimizi fethettiler. 

Sevgiyle büyüyen her çocuk, bu ülkenin en kıymetli hazinesi!"

Erva ve Zümra’nın hayali gerçek oldu: Bakan Uraloğlu uçak sevdalısı ikizlere kokpit kapılarını açtı - 2. Resim

İKİZLER HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Ziyaretin ardından minik kardeşler, havalimanında unutulmaz bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

