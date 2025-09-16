Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Uraloğlu duyurdu, ilk tren yola çıktı! Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında heyecanlandıran gelişme

Türkiye'nin, demir yollarına yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Asrın felaketinde tahribata uğrayan yollar da bir bir yenileniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından açılacağını duyurduğu Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında ilk tren hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından, 15 Eylül'de açılacağını duyurduğu Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında ilk tren hareket etti.

Malatya'dan çeşitli malzemeler taşıyan yük treni İskenderun Limanına doğru yola çıktı.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR: 23,8 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, hasar gören demir yolu hatlarının altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğunu açıklamıştı.

Son olarak, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da iki etap halinde devam eden çalışmalar sonrasında açıldığı duyuruldu.

TAŞIMACILIKTA SÜRE VE MALİYET AVANTAJI

İlk etapta, sadece yük trenleri hizmete girdi. Yolcu taşımacılığının ise önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.
Bölge lojistiğinin taşınması noktasında önemli bir yere sahip olan demir yolu hattının açılmasıyla taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek.

Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacak.

