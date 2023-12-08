F-35 ve Eurofighter’a karşı Türkiye’nin seçenekleri arasında! İşte avcı jet JF-17 Thunder'ın özellikleri

8 Aralık 2023 11:31 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:18

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

F-35 programından çıkarılan Türkiye 4.5 nesil savaş uçağı arayışında yönünü Avrupa’ya çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde açıklama yapan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, “F-35’i alma taraftarı değilim. Eurofighter almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz" demişti.

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen 4.5 nesil, çift motorlu savaş uçağı Eurofighter Typhoon için görüşmeler sürüyor. Ancak Katar ziyaretinin ardından Erdoğan, Eurofighter Typhonn konusunda şöyle dedi: "Eurofighter konusunda aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu.” şeklinde konuştu.

Almanya’nın Eurofighter’ın Türkiye’ye satılmasına sıcak bakmaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil" dedi. Almanya’nın pürüz çıkarmasıyla Türkiye’nin seçenekleri bir kere daha değişebilir.

Peki, Türkiye'nin seçenekleri arasında hangi savaş uçakları olabilir? İşte ön plana çıkan bazı 4.5 nesil savaş uçakları...

TÜRKİYE’NİN ALABİLECEĞİ ALTERNATİF SAVAŞ UÇAKLARI NELER?

Türk Hava Kuvvetleri’nin 4.5 nesil bir savaş uçağı arayışında olduğu bilinen bir gerçek. Türkiye, Kızılelma MİUS ve milli muharip uçak KAAN’ı geliştirmeye devam etse de kısa vadede Türkiye’nin havadaki vurucu gücü olması için filosuna yeni uçaklar katması gerekiyor. F-35 zaten olmadı, Avrupa Birliği’nin Eurofighter Typhoon’u da her an çıkmaza girebilir. Bir diğer Amerikan ürünü F-16 Blok 70’i de daha eski model olduğu için seçenekler arasında göstermemiz zor görünüyor.

O halde geriye, Avrupa yapımı savaş jetleri arasından, Fransız savaş uçağı Dassault Rafale ve İsveç’in SAAB Gripen’ı kalıyor. Fakat bu noktada karşımıza yine ABD ve Almanya çıkmakta. Zira bu uçakların bazı parçaları ABD ve Alman yapımı olduğu için yine bu ülkelerin pürüz çıkarma ihtimali yüksek görünüyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ EN MUHTEMEL SEÇENEK: JF-17 THUNDER NEDİR?

Türkiye’nin yönü Çin ve Rusya’ya dönerse, iki müttefik ülkenin elindeki en güçlü savaş uçakları hangileri? SavunmaSanayiST'nin derlediği bilgilere göre, Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte, NATO ülkesi olmaması nedeniyle bu uçakların satın alınması durumunda jetlerin Türk aviyonikleriyle teçhiz edilmesi konusu da gündeme taşınabilir. Bir diğer önemli nokta ise, JF-17’nin tedariki ile TUSAŞ tarafından Türkiye’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen KAAN’ın tam anlamıyla harbe hazır hale gelmesi planlanan 2034 yılı arasındaki zaman farkı.

Eğer Türkiye, JF-17 Thunder satın alırsa, daha çok terörle mücadele operasyonlarında kullanacaktır. Şu anda bölücü terör örgütünün sığınak ve depoları Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçakları ile vuruluyor.

Peki, JF-17 Thunder’ın özellikleri neler? JF-17 Thunder/FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) ve Pakistan'ın Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen tek motorlu, hafif, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Orta büyüklükteki uçak, esas olarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi ve Nanchang A-5, Chengdu F-7P/PG ve Dassault Mirage III/V savaş uçaklarından oluşan mevcut eski filosunun yerini alacak.

2000’li yılların başlarında Pakistan ve Çin işbirliğinde geliştirilen JF-17 çok amaçlı savaş uçağı ilk uçuşunu Ağustos 2003’te yaptı ve Mart 2007'de Pakistan Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

MALİYETİYLE BATILI MUADİLLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

JF-17 Thunder, önleme, kara saldırısı, gemisavar ve hava keşfi gibi çeşitli rolleri yerine getirme yeteneklerine sahip bir uçak olarak ön plana çıkıyor.

Tek motorla çalışan JF-17 Thunder, Rus yapımı Klimov RD-93 motorunu kullanmakta. Bu motor ile savaş uçağı, 2.200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve 23 mm GSh-23-2 çift namlulu otomatik top dahil olmak üzere çeşitli mühimmatları taşıyıp hedefleri bu mühimmatlarla vurabiliyor.

Diğer Batılı avcı uçaklarına kıyasla nispeten daha uygun maliyetli olan JF-17’nin Blok II varyantı yaklaşık 25 milyon dolara mâl oluyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri’nin faal kullanımında olan JF-17 Thunder savaş uçaklarının ‘Block III’ modeli ise ilk uçuşunu 29 Aralık 2019‘da Çin’in Chengdu kentinde gerçekleşti.

JF-17 THUNDER'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Çin-Pakistan ortak yapımı olan JF-17'nin kokpit özellikleri şu şekilde:

Cam kokpit ve özel olarak tasarlanmış bir kanopi ile donatılmıştır. Kokpitte üç adet çok işlevli ekran (MFD), baş üstü ekranı (HUD), 32 bit silah ve görev yönetim bilgisayarı (WMMC) ve hands on throttle and stick (HOTAS) bulunur.

MFD ile HUD arasına bir ön kontrol paneli (UFCP) yerleştirilmiştir. HUD'ı nemli, subtropikal ve tropik bölgelerde sıklıkla meydana gelen buğulanma hatasını ortadan kaldırmak için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Gölgelikle kaplanan kokpit her yönden net görüş sağlıyor.

Aviyonik özellikleri şu şekilde:

Aviyonik paketi; elektronik uçuş enstrümantasyon sistemi (EFIS), uçuş kontrol sistemi (FCS), sağlık ve kullanım izleme sistemi (HUMS), otomatik test ekipmanı, UHF/VHF iletişim telsizleri, simpatico veri bağlantıları, ataletsel navigasyon sistemi (INS) ve bir dost-düşman (IFF) transponderi.

JF-17'deki silah donanımı:

JF-17 / FC-1, GSh-23 çift namlulu 23 mm top veya GSh-30 çift namlulu 30 mm topla donatılmıştır. Uçağın, dördü kanatların altında, biri gövdenin altında ve ikisi kanat uçlarına monte edilmiş olmak üzere yedi bağlantı noktası vardır. 3.700 kg'a kadar faydalı yük taşıyabilir.

Uçak, PL-12 veya SD-10 radar güdümlü orta menzilli havadan havaya füze (MRAAM), güdümsüz bombalar, uydu güdümlü bombalar, gemi karşıtı füzeler, anti-radyasyon füzeleri, roketatarlar ve bir lazer işaretleyici podu taşıyabilir.

JF-17/FC-1, kanat uçlarındaki sert noktalarda AIM-9L/M, PL-5E, PL-9C kısa menzilli havadan havaya füzelerle donatılmıştır.

Karşı önlemler:

JF-17 / FC-1, bir radar uyarı sistemi (RWS), füze yaklaşma ve uyarı sistemi (MAWS), bir karşı önlem dağıtım sistemi ve bir kendini koruma radar karıştırma podu içeren bir savunma yardım sistemi (DAS) ile mevcut. RWS, düşman radarının yönünü ve yakınlığını toplayarak verileri pilota iletir. MAWS, uçağa yaklaşan roket füzelerini MFD'ler üzerinde tespit eden ve görüntüleyen çeşitli optik sensörlerden oluşur. Karşı tedbir dağıtım sistemine dahil edilen yanıltıcı işaret fişekleri ve saman, düşman uçağının radar sistemini kilitleyerek düşman füzesinin uçağı takip etmesini önler.

JF-17 radarları:

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen ilk 42 JF-17 uçağına NRIET KLJ-7 radarı takıldı. KLJ-7 radarı, tarama sırasında izleme modu aracılığıyla görsel menzilin (BVR) ötesinde bulunan on hedefi izleyebilir. PAF'ın JF-17 uçağındaki KLJ-7 radarının yerini İtalyan Galileo Avionica Grifo S-7 pulse Doppler radarı alacak. Bu radar 25 çalışma modunda 200 saat aralıksız çalışabilmektedir.

Aşağıya bakma, yere ateş etme ve yere saldırma diğer yeteneklerdir.

Çin-Pakistan yapımı JF-17 Thunder Block III modelinin teknik detayları şu şekilde:

• KLJ-7A Aktif Elektronik Taranan Dizi (AESA) radarı

• Yeni geniş açılı Başüstü Gösterge (Head-Up Display) ve Füze Yaklaşma

• Uyarı Sistemi (MAWS) / Radar Uyarı Sistemi (RWS)

• RD-33MK’nın geliştirilmiş bir hali olan yeni motor