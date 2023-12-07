Almanya engelledi, Türkiye Eurofighter'ın alternatifini buldu! İşte JF-17 Thunder'ın özellikleri

ABD, Türkiye'nin yeni F-16'lar ve var olan F-16'ların modernizasyonu talebine hala olumlu bir cevap vermedi. Bu sebeple Türkiye; Almanya, İtalya ve İngiltere’nin ortak projesi Çok Yönlü Savaş Uçağı Eurofighter Typhoon!a yöneldi. Ancak Almanya karşı tutum sergileyerek sessiz kaldı.

ALMANYA NEDEN KARŞI ÇIKTI?

Almanya’nın 2019 yılında Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğin ardından Avrupa Birliği tarafından alınan karar nedeniyle Türkiye'nin Eurofighter satın almasına karşı çıktığı belirtilmişti.

Türkiye ilk etapta 20 adet olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak üzere müzakerelerini sürdürüyor. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alternatifler vurgusu yapmıştı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, ''Bir diğer konu da Eurofighter Typhonn meselesi… Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil.'' ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE EUROFİGHTER'IN ALTERNATİFLERİNE YÖNELDİ

Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok 70 haricinde pazarda, Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı SAAB Gripen gibi seçenekler kalıyor. Ancak gerek bu uçaklarda yer alan ABD ve Alman yapımı parçalar gerekse iki ilişkiler sebebiyle Rafale ve Gripen seçeneği de çok mümkün gözükmüyor.

Böyle bir tabloda alternatif olarak, Çin ve Rus yapımı savaş uçaklarıyla Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı kalıyor. Üç alternatifte yer alan uçaklar da NATO standardı dışında olduğu için olası bir tedarikte, uçakların Türk mühümmatlatı teçhiz edilmesi hususu gündeme gelebilir. Ancak burada diğer önemli bir hususun, bahsi geçen 4.5 nesil savaş uçağının tedarik takvimi ile Milli Savaş Uçağı KAAN’ın harbe hazır hale gelmesinin planlandığı 2034 yılı arasındaki makas olduğu değerlendiriliyor.

JF-17 THUNDER'IN ÖZELLİKLERİ

JF-17 Thunder çok amaçlı savaş uçağı olarak tanımlanıyor. JF-17'nin son montajı ve seri üretimi Pakistan'da yapılmakta olup, uçak gövdesinin %58'i burada, kalan %42'si ise Çin'de üretiliyor.

JF-17'nin çeşitli üretim varyantları var. JF-17A Blok 1, 2006 yılında Çin'de ve 2007 yılında Pakistan'da üretilmeye başlanan JF-17 Blok 1'in tek koltuklu bir varyant. PL-5E II havadan havaya füze, SD-10 havadan havaya füze ve C-802AK gemi savar füzesi ile donatılmıştı.

2013 yılında üretilmeye başlanan JF-17 Blok 2'nin tek koltuklu bir varyant… JF-17B Blok 2, JF-17 Blok 2'nin ilk kez 2017'de uçan ve 2018'de seri üretime başlayan çift koltuklu bir varyantıdır. Dönüşüm eğitimi ve öncü avcı eğitiminin yanı sıra kara saldırısı ve keşif yetenekleri de dahil olmak üzere birden fazla role sahip…

JF-17 Thunder tedarik ediliği takdirde kullanılabileceği en efektif alan şüphesiz terörle mücadele olacaktır. Terör unsurlarına ve terörist yerleşkelerine karşı yapılan operasyonların bugün büyük kısmını F-16 tipi muharip jet uçaklarımız gerçekleştiriyor.

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