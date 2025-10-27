Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > 1 trilyon dolarlık kumar! Tesla, Musk için hissedarlara çağrı yaptı

1 trilyon dolarlık kumar! Tesla, Musk için hissedarlara çağrı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1 trilyon dolarlık kumar! Tesla, Musk için hissedarlara çağrı yaptı
Elon Musk, Tesla, Yönetim Kurulu, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Elon Musk’ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay verilmesi için hissedarlardan destek istedi. Denholm, Musk olmadan Tesla’nın değer kaybedeceğini ve şirketin liderliğini riske atamayacaklarını vurguladı.

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, 6 Kasım'daki yıllık Genel Kurul toplantısı öncesinde hissedarlara gönderdiği mektupta, Elon Musk'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay verilmesi için destek istedi.

Musk'ın liderliğinin Tesla'nın geleceği için önemini vurgulayan Denholm, söz konusu ödeme paketini müzakere ederken "Tesla'nın Musk olmadan geleceğinin nasıl olacağını" göz önünde bulundurduklarını ve bunun hissedarların hak ettiği gelecek olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

Denholm, "Büyük ya da küçük şirketlerin öncü yapay zeka teknolojilerini pazara ilk sunma yarışında olduğu bir dönemde, Tesla'yı zirveye taşımak için sektördeki en iyi lideri kaybetme riskini göze alamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Musk olmadan Tesla'nın önemli bir değer kaybedebileceğini belirten Denholm, Musk için adil bir performansa dayalı ücret paketiyle büyük başarılar elde etmeye motive eden bir ortam olmaması halinde yönetici pozisyonunu bırakması riskiyle karşı karşıya kalacaklarını aktardı.

Tesla Yönetim Kurulu, eylül ayında, şirketin Üst Yöneticisi Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmuştu.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara ulaşması durumunda verilecek ödeme paketiyle Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülmüştü.

Musk'ın ödeme paketini alabilmesi için en az 7,5 yıl şirkette kalması da şartlar arasında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Paşinyan’dan Erdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet! 4 yıl sonra Avrupa Zirvesi’nde aynı masaPapa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! Tarih netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teknoloji dünyası ayaklandı! 183 milyon e-posta ve şifre ele geçirildi - Teknoloji183 milyon e-posta ve şifre ele geçirildiInstagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti - TeknolojiArtık izlediğiniz Reels videoları kaybolmayacak!Eurofighter gün sayıyor! İmza artık an meselesi - TeknolojiEurofighter gün sayıyor! İmza artık an meselesiAltay’a dev tesis! 1 milyon metrekarelik kompleks hizmete giriyor - TeknolojiAltay’a dev tesis! Ayda 8 tank hazır, seriye bağlayacakDünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecek: iPhone'dan daha ucuz - TeknolojiDünyanın en ekonomik insansı robotu! Her eve girebilecek: iPhone'dan daha ucuzChrome’a yapay zekâlı rakip: ChatGPT Atlas - TeknolojiChrome’a yapay zekâlı rakip: ChatGPT Atlas
Sonraki Haber Yükleniyor...