Elon Musk itiraf etti: X’in algoritması çöktü

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te büyük sorun tespit edildi.

Musk, hatanın kullanıcıların takip ettikleri hesaplardan çok daha az paylaşım görmesine neden olduğunu söyledi.

“Sorun büyük ama çözüm yolda. Yarın tamamen düzelmiş olacak.” diyen Musk, algoritmadaki aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

X, 'TWİTTER.COM' ALAN ADINI KAPATIYOR

Algoritma sorununun yankıları sürerken, X bir başka kritik kararla gündeme geldi. Şirket, eski twitter.com alan adını 10 Kasım’a kadar tamamen kapatacağını ve yeni x.com adresine geçileceğini duyurdu.

X’in Güvenlik hesabından yapılan açıklamada, iki faktörlü kimlik doğrulamada (2FA) güvenlik anahtarı kullanan kullanıcıların anahtarlarını yeniden kaydetmeleri gerektiği paylaştı.

“10 Kasım’dan sonra anahtarınızı yeniden kaydetmezseniz, hesabınız kilitlenecek. Yeni bir anahtar kaydedebilir veya 2FA’yı geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.” denildi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Kullanıcılar, “twitter.com” alan adının devre dışı bırakılması kararının siber riske işaret ettiğini öne sürdü.

X yönetimi ise iddiaları hızla reddederek, “Bu değişiklik herhangi bir güvenlik sorunu nedeniyle yapılmadı.” açıklamasında bulundu.

Değişikliğin yalnızca YubiKey ve passkey kullanan hesapları etkileyeceği, kimlik doğrulama uygulamalarıyla giriş yapan kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği ileri sürüldü.

Alan adı geçişi sonrası platformda teknik aksaklıklar da yaşandı. X’in sisteminin twitter.com bağlantılarını otomatik olarak x.com adresine çevirmesi, bazı paylaşımlarda bozuk linklere yol açtı.

Diğer yandan teknoloji çevreleri, Musk’ın “yeni politikaları uygulamadan önce yeterli test süreci yürütmediği” gerekçesiyle şirketi eleştirmeye devam ediyor.