Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “2026’yı ‘Bağımsızlık Yılı’ ilan ediyoruz” dedi. Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Şişli’de düzenlediği Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde konuşan Emine Erdoğan, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele eden kişilere yeniden ayağa kalkma gücü ve hayatlarında temiz bir sayfa açma cesareti verdiğini söyledi.

Bu güzide misyonu hep birlikte bir adım daha öteye taşıyacaklarına işaret eden Erdoğan “Yeni yıla sayılı günler kala ‘Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller’ anlayışıyla 2026’yı, Bağımsızlık Yılı ilan ediyoruz. Bu büyük ve anlamlı hedefe, ülkece omuz vereceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Her bir bağımlılığın, milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishane olduğunu belirten Erdoğan “Bağımlılık endüstrisi her gün büyüyor, her an bir insanı daha tuzağına düşürüyor.

Gerçek özgürlük; sınır koyabilmek, sağlam irade ve ‘Hayır’! diyebilme gücüdür. Aile içi şiddet, boşanmalar, ekonomik zorluklar, işsizlik, suça karışma gibi toplumsal birçok sorunun temelinde bu bağımlılıklar yatıyor. 2026 Bağımsızlık Yılı’nda büyük küçük demeden bir kötü alışkanlığı diğerine tercih etmeden, toplumca tüm bağımlılıklardan kurtulmak için birlik olmalıyız” diye konuştu.

Emine Erdoğan, zirvede, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile Yeşilay direktörlükleri tarafından kurulan stantları ziyaret ederek, Yeşilay yeleği giyip fotoğraf çektirdi.

