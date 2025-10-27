Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurofighter gün sayıyor! İmza artık an meselesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye, Eurofighter tedarik sürecinde sona yaklaştı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile problem yok, yeni nesil uçakların alımı için imza artık an meselesi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Eurofighter uçaklarının tedarikinde sona gelindi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile çözüldü.

Modern savaş uçakları arasında kendine önemli bir yer edinen, çok rollü bir 4,5 nesil savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon tedariki için imzaların atılması bekleniyor.

Bilindiği gibi İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın bugün Ankara’ya yapacağı ziyaretin ardından 40 adet Eurofighter Typhoonalımına ilişkin anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

