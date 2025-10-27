Eurofighter gün sayıyor! İmza artık an meselesi
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye, Eurofighter tedarik sürecinde sona yaklaştı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile problem yok, yeni nesil uçakların alımı için imza artık an meselesi.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Eurofighter uçaklarının tedarikinde sona gelindi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile çözüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe