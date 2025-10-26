Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye geliyor
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya gelecek. Yapılacak görüşmelerde, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
