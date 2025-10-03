Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a olay sözler: Boş kafalı bir aktör

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı sert bir dille eleştirdi. Musk, Starmer'ı "Boş kafalı bir aktör" olarak niteledi.

Elon Musk, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı eleştirdi. Musk paylaşımında "Starmer, kafası boş bir aktör. Başkaları ona ne söyleyeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

PARLAMENTONUN FESHEDİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

ABD'li milyarder, 13 Eylül'de Londra'da düzenlenen göçmen karşıtı protestolara da destek verdi. Protestoculara video bağlantısıyla seslenen Musk, Starmer hükümetini eleştirerek "parlamentonun feshedilmesi" çağrısı yaptı.

Musk ayrıca İngilizlerin ifade özgürlüğü haklarına başvurmaktan korktuklarını belirterek, BBC'nin Büyük Britanya'nın yıkımına ortak olduğunu söyledi.

 

