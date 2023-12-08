Dünyanın en iyi 10 savaş uçağı açıklandı! Analizde milli muharip uçak KAAN detayı dikkat çekti

8 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:30

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savaş uçakları ülke fark etmeksizin herhangi bir hava kuvvetinin en önemli parçasıdır.Hızlı, çevik ve güçlü, modern avcı uçakları çeşitli görevleri yerine getirebilirken aynı zamanda evrensel araçlardır da. Birçok ülke rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalışmak için en son teknolojiye sahip savaş jetlerini tercih eder, bazı ülkeler ise daha eski ve daha ucuz savaş uçağı modellerini kullanıyor.

Bir savaş jeti ne kadar yenilikçi ve gelişmiş teknolojiyle donatılır ve geliştirilirse, görevini yerine getirirken de o kadar başarılı olur. Bu nedenle savaş uçaklarında sıklıkla en son teknolojiler tercih edilir. Güçlü motorlar, karmaşık silah sistemleri ve gelişmiş radarlar uçaklara çok yönlü işlevsellik ve kontrol sağlar.

Son yıllarda geliştirilen bazı savaş jetlerinde ilave manevra kabiliyeti sağlamak için itme vektörlü motor nozulları kullanılırken, bazı uçak modellerinde 'hayalet' gibi olmaya yarayan radar ve ısı izini azaltan gizli tasarımlardan yararlanılıyor.

2023 yılına geldiğimizde artık en yeni ve en gelişmiş savaş uçaklarının, verileri işlemek ve paylaşmak için karmaşık bilgisayarlara ve iletişim bağlantılarına sahip olduğunu ve bunun uçaklar için öncelikli bir özellik olduğunu görüyoruz. Peki, hangi savaş jetleri diğerlerinden daha iyi?

AeroTime sitesi, yalnızca halihazırda uçan ve aktif olarak görev yapan savaş uçakları arasından en gelişmiş özelliklere sahip 10'unu sıraladı. Türkiye'nin "TF-X KAAN" olarak adlandırdığı "TAI TF-X" milli muharip uçağı, Rusya'nın Sukhoi Checkmate'si, Hindistan'ın HAL AMCA'sı henüz uçuşa geçmediği için listeye dahil edilmedi. NGAD, FCAS ve Tempest gibi altıncı nesil jetler ise hâlâ tasarım aşamasında.

İşte 2023 yılında dünyanın en iyi 10 savaş uçağı...

10. SUKHOI SU-35S

Rus yapımı Sukhoi Su-30, Su-35 ve Su-37 ile Çin Shenyang J-16'nın tümü, 4,5 nesil yetenekler sunan çeşitli yükseltmelerle ünlü Su-27 platformunu temel alıyor. Her jetin bir takım varyantları ve modifikasyonları mevcut. Ancak Su-35S hepsinin en üst versiyonu olarak düşünülebilir.

Rusya tarafından üretilecek en son elektronik sistemlerin yanı sıra gövde kısmında çok sayıda iyileştirme yapıldı. İmza niteliğindeki özelliği ise, herhangi bir yöne dönebilen, uçağı son derece manevra kabiliyetine sahip hale getiren, kanartlara bile ihtiyaç duymayan itme vektörlü motor nozülleridir. Daha önceki Su-30 ve Su-35 varyantlarının temelini oluşturan bir özellik.

9. EUROFIGHTER TYPHOON

Eurofighter Typhoon, adından da anlaşılacağı üzere Avrupa Birliği'nin savaş jeti projesidir. Etkileyici bir performansa ve ileri teknolojiye sahip bu uçak, Avrupa dışından da büyük ilgi görüyor. Hem kıtadaki ve hem de Orta Doğu'daki en güçlü hava kuvvetlerinden bazılarının (Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Katar, Suudi Arabistan) envanterinde.

Peki, neden Eurofighter? Typhoon, 4'üncü nesil jetlerin en gelişmiş ve güçlülerinden biridir ve en son versiyonu olan Tranche 3, en yeni teknolojilerle donatılmıştır. 2020'de daha da gelişmiş bir Tranche 4 tanıtıldı ve Tranche 3'te yer alan elektronik ve silah sistemleri iyileştirildi.

8. DASSAULT RAFALE

Dassault Rafale ve Eurofighter Typhoon, geliştirilmeye tek bir uçak olarak başladıkları için oldukça benzerler. Ancak 1980'lerin ortasında Fransa kendi ihtiyaçları için ayrı bir savaş jeti geliştirmeye karar verdi. Typhoon'un aksine, Rafale'nin uçak gemisine inebilen bir versiyonu da mevcuttur. Ayrıca havadan fırlatılan nükleer silah taşıma sertifikasına da sahip.

Fransa Rafale'sini sürekli geliştiriyor. F3 en son modeldir ve en yeni silah sistemlerini ve sensörlerini içerir. Rafale 4 şu anda geliştirme aşamasında ve radar ve aviyonik sistemlerinde daha fazla iyileştirme olması planlanıyor. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve çok sayıda başka müşteri yakın gelecekte bu yeni modeli teslim almaya başlayacak ve birçok eski varyant da yükseltilecek.

7. BOEING F-15EX EAGLE II

Boeing F-15 Eagle, ilk 4. nesil savaş uçaklarından biriydi. Hatta bu jetin 2023'te 51. yaş gününü kutladığına inanmak bile zor. Ancak yine de güçlü bir savaş makinesi olmaya devam ediyor.

Havadan-havaya 100'den fazla vuruş yapabilen ve havadan-havaya kayıp yaşamayan dünyadaki tek savaş uçağıdır. Ayrıca en ileri teknolojilere sahip yeni çeşitleriyle sürekli olarak geliştirilmektedir.

Boeing tarafından geliştirilen F-15EX Eagle II, jetin en son versiyonudur. Uçakta yeni bir radar, güncellenmiş aviyonikler ve gelişmiş silah sistemlerinin yanı sıra çok sayıda çeşitli iyileştirmeler bulunuyor. Tam olarak bu durum F-15EX Eagle II'nin çağdaşlarıyla uyumlu olmasını sağlıyor.

6. SHENYANG FC-31 GYRFALCON

Çin'in on yıldan fazla bir süre önce tanıttığı Shenyang FC-31 Gyrfalcon projesi artık meyve vermeye yakın görünüyor. FC-31 henüz tanıtılmamış olsa da, farklı isimler altındaki jet, Çin'in yeni taşıyıcı tabanlı jeti olmak üzere.

Kesin yetenekler büyük ölçüde gizli kalsa da, son görüntülerde, FC-31'de motor kasasının tasarımının değiştiği, yeni bir gölgelik eklendiği ve diğer birçok ilgi çekici yükseltme yapıldığı ortaya çıktı.

5. SUKHOI SU-57

Sukhoi Su-57 Felon, Rusya'nın ilk hayalet uçağıdır. Ancak çok sayıda sorun ve gecikme nedeniyle gelişimi yavaşladı ve yıllar önce faaliyete geçmesi planlanmış olmasına rağmen henüz az sayıda üretildi.

Önümüzdeki yıllarda Su-57, performansını daha da artırmak için yeni, daha güçlü bir motor ve diğer çeşitli yükseltmeleri almaya hazırlanıyor. Düşük hızda manevra kabiliyetine sahip, gizlilik özelliklerine ve gelişmiş radar sistemlerine sahip ağır bir avcı uçağıdır.

4. KAI KF-21 BORAMAE

Güney Kore'nin Endonezya ortaklığıyla ürettiği KAI KF-21 Boramae, Kore için havacılık endüstrisinde önemli bir atılımı temsil ediyor. Bu jet, gizlilik özellikleri, gelişmiş bir AESA radar sistemi ve F-35'i temel alan bazı teknolojileri barındırıyor. Bu nedenle 4,5 ile 5'inci nesil savaş uçağı arasında yerde tanımlanıyor.

İlk KF-21, ilk uçuşunu Temmuz 2022'de gerçekleştirdi ve birkaç prototip daha şu anda üretimde ve KAI'de test ediliyor. Şirket, bu jetleri 2026 yılında orduya teslim etmeye başlamayı hedefliyor.

Boramae'nin yakın gelecekte ilave iyileştirmeler alması da planlanıyor. Dahili silah bölmeleri ve gizlilik kabiliyetini artırmak için geliştirilmiş sensörlerin yanı sıra, savaşta hayatta kalma kabiliyetini artıran ve jeti gerçek bir 5. nesil savaş uçağı haline getiren entegre bir elektronik savaş sistemi içeren diğer varyantların üretilmesi bekleniyor.

3. LOCKHEED MARTIN F-22 RAPTOR

F-22, hizmete giren ilk 5. nesil savaş uçağı ve gizlilik özelliklerine sahip ilk savaş uçağıdır. İtiş vektörlü motorları ve gelişmiş silah sistemleri, yakın mesafeli "it dalaşları"nda uçağa avantaj sağlıyor ve aynı zamanda görsel menzilin ötesinde güçlü sensörlere de sahip.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF), F-22'yi kullanan tek ülkedir çünkü ABD, bu uçağın "başka hiçbir ülkeye verilmeyecek kadar gelişmiş" olduğunu ileri sürerek satmıyor. Ancak F-22, ABD dışındaki ülkelerde USAF'ın üslerinde konuşlandırıldı ve birçok muharebe görevinde kullanıldı.

USAF F-22'yi sürekli olarak geliştiriyor; ilk olarak 20 aşkın bir süre önce tasarlanmış olmasına rağmen F-22 Raptor dünyadaki en gelişmiş uçaklardan biri olmaya devam ediyor.

2. CHENGDU J-20 MIGHTY DRAGON

Çin'in 2017 yılında tanıtılan ilk 5'inci nesil savaş uçağı J-20 Mighty Dragon, F-22 ve Su-57'ye rakip olacak şekilde tasarlanmış ağır ve güçlü bir savaş uçağıdır. Bu, Çin için savaş uçağı üretiminde çok önemli bir adımdır ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine (PLAAF) gelişmiş aviyonik ve üstün performans kazandırır.

İtki vektörlü motor egzozları olmayan muadilleri kadar manevra kabiliyetine sahip olmayabilir ancak Chengdu J-20'nin gizli tasarımı hala inanılmaz derecede gelişmiş sayılıyor.

Bu uçağın kesin özellikleri gizli olsa da, devam eden güncellemeler hava savaşında tehdit oluşturmayı sürdüreceğinin kanıtı.

Yeni varyantları da geliştirme aşamasında; biri, dronları kontrol etmeyi amaçlayan iki kişilik jet modeli olarak biliniyor. Şu anda bu uçakta yeni ve daha güçlü bir motor da test ediliyor. Çin, J-20'nin kesin yetenekleri konusunda adeta ağzını bıçak açmıyor.

1. LOCKHEED MARTIN F-35 LIGHTNING II

Amerikan Lockheed Martin firmasının geliştirdiği F-35 Lightning II, ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme sürecinin zirvesindeki uçak modeli konumunda. F-35, 2006 yılında üretime girdiğinden bu yana savaş uçağı geliştirmedeki en son gelişmeleri bünyesinde barındırıyor.

Sayısız gizlilik özelliklerine, sensör birleşimine, dünyanın en güçlü savaş motoruna, veri ağı yeteneklerine ve en gelişmiş radara sahip olduğu söyleniyor. Pilotlar için durumsal farkındalık sunan özel bir artırılmış gerçeklik kaskı da bulunuyor.

2017 yılında, modelin ilk Red Flag tatbikatında F-35 savaş uçağı 20:1 öldürme oranına ulaştı, bu da kaybettiği her çatışma için 20 çatışma kazanabileceği anlamına geliyor.

Uçak her yöndeki hedefleri takip edip saldırabilecek şekilde tasarlandı, dolayısıyla F-35'in kuyruğuna geçmek bile füzelerin sizi vuramayacağı anlamına gelmiyor.

F-35 üç varyasyondan oluşur: geleneksel kalkış ve inişli F-35A; dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip F-35B; ve uçak gemilerine inmek üzere tasarlanmış F-35C.

Başlangıçta geliştirme sorunları yaşanmış ve F-22'ye ucuz bir alternatif olarak düşünülmesine rağmen F-35, kısa sürede dünyanın en pahalı silah sistemi haline geldi.