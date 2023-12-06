Putin, BAE'ye füzelerle donatılmış 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşliğinde gitti

6 Aralık 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:59

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan savaşın ardından Filistin'e en büyük desteği veren liderlerden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini Ortadoğu turuna başladı. Putin, Abu Dabi’ye indi.

PUTİN'E SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Putin’in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

BRICS'I OLAĞANÜSTÜ TOPLAMIŞTI

Putin, daha önce BRICS üyelerini Gazze'deki katliamları görüşmek üzere olağanüstü toplamış ve İsrail'in katliamlarını eleştirmişti. Rusya Başkanı, "Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek Gazze'deki saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş ve "Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya'da yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin dini liderlerle yaptığı toplantıda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin ve İsrail olmak üzere iki bağımsız ve egemen devletin kurulması gerektiğini vurgulamıştı.