Putin'in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı

5 Aralık 2023 20:54 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 20:58

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerle diplomatik törende bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilginç bir harekete imza attı. Hijyen kuralları sebebiyle büyükelçilerin kendisine 22 metreden daha fazla yaklaşmamalarını isteyen Putin, konuşmasını kocaman bir salonun diğer ucunda yaptı. Büyükelçilerin durumdan hoşnutsuzluğu yüz ifadelerine yansıdı.

BÜYÜKELÇİLERLE 22 METRE UZAKTAN KONUŞTU

Rus bayraklarıyla süslenmiş devasa bir altın kapıdan geçerek salona giren Putin, dikkat çeken bir davranışta bulundu. Putin, hijyen kurallarını öne sürerek büyükelçilerden kendisine 22 metreden daha fazla yaklaşmamasını istedi. Rus liderin koca salonun diğer ucundan konuşma yapması diplomatları da şaşırttı.

PUTİN'İN DUBLÖRÜ KARŞILADI İDDİASI!

Öte yandan Rusya'daki Telegram kanalları, Putin'in birkaç dublör kullandığını öne sürdü. Rusya'ya yeni atanan büyükelçilerin Putin'in dublörü tarafından karşılandığı iddia edildi. Tören bittikten sonra Putin, büyükelçilerini ellerini sıkmadan salondan ayrıldı.

AKILLARA MACRON BULUŞMASINI GETİRDİ

Rus lider geçen sene de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a benzer bir tavır sergilemişti. Putin, kendisiyle Ukrayna savaşını görüşmek üzere Moskova'ya gelen Macron'u uzun masanın ucuna oturtmuştu.