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Putin'in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı

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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Putin&#039;in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı
Puti̇n, Rusya, Moskova, Büyükelçi, Macron

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerle diplomatik törende bir araya geldi. Putin, buluşmada ilginç bir harekette bulundu, bu durum diplomatların yüzüne de yansıdı.

Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerle diplomatik törende bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilginç bir harekete imza attı. Hijyen kuralları sebebiyle büyükelçilerin kendisine 22 metreden daha fazla yaklaşmamalarını isteyen Putin, konuşmasını kocaman bir salonun diğer ucunda yaptı. Büyükelçilerin durumdan hoşnutsuzluğu yüz ifadelerine yansıdı.

Putin'in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı

BÜYÜKELÇİLERLE 22 METRE UZAKTAN KONUŞTU

Rus bayraklarıyla süslenmiş devasa bir altın kapıdan geçerek salona giren Putin, dikkat çeken bir davranışta bulundu. Putin, hijyen kurallarını öne sürerek büyükelçilerden kendisine 22 metreden daha fazla yaklaşmamasını istedi. Rus liderin koca salonun diğer ucundan konuşma yapması diplomatları da şaşırttı. 

Putin'in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı

PUTİN'İN DUBLÖRÜ KARŞILADI İDDİASI!

Öte yandan Rusya'daki Telegram kanalları, Putin'in birkaç dublör kullandığını öne sürdü. Rusya'ya yeni atanan büyükelçilerin Putin'in dublörü tarafından karşılandığı iddia edildi. Tören bittikten sonra Putin, büyükelçilerini ellerini sıkmadan salondan ayrıldı.

Putin'in 22 metre kuralı diplomatları şaşırttı! Kimseyi yanına yaklaştırmadı

AKILLARA MACRON BULUŞMASINI GETİRDİ

Rus lider geçen sene de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a benzer bir tavır sergilemişti. Putin, kendisiyle Ukrayna savaşını görüşmek üzere Moskova'ya gelen Macron'u uzun masanın ucuna oturtmuştu.

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