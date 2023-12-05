Putin, 4 yıl aradan sonra Gazze için Ortadoğu seferine çıkıyor! BAE ve Suudi Arabistan'a gidecek
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisini izole etme çabalarına meydan okuyarak Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan savaşın ardından Filistin'e en büyük desteği veren liderlerden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ GİTMESİ PLANLANIYOR
Rus haber ajansı Shot'un Putin'in yardımcısı Yury Ushakov'a dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisini izole etme çabalarına meydan okuyarak Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.
PUTİN REİSİ İLE DE GÖRÜŞECEK
BRICS'I OLAĞANÜSTÜ TOPLAMIŞTI
Putin, daha önce BRICS üyelerini Gazze'deki katliamları görüşmek üzere olağanüstü toplamış ve İsrail'in katliamlarını eleştirmişti. Rusya Başkanı, "Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek Gazze'deki saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş ve "Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ İŞARET ETMİŞTİ
Rusya'da yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin dini liderlerle yaptığı toplantıda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin ve İsrail olmak üzere iki bağımsız ve egemen devletin kurulması gerektiğini vurgulamıştı.