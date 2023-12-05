Putin, 4 yıl aradan sonra Gazze için Ortadoğu seferine çıkıyor! BAE ve Suudi Arabistan'a gidecek

5 Aralık 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:19

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de çıkan savaşın ardından Filistin'e en büyük desteği veren liderlerden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GİTMESİ PLANLANIYOR

Rus haber ajansı Shot'un Putin'in yardımcısı Yury Ushakov'a dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisini izole etme çabalarına meydan okuyarak Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor.

Uşakov, “Bir çalışma ziyareti. Putin, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüşecek. Ancak öncesinde BAE’ne ziyaret gerçekleştireceğiz. Son derece önemli gördüğümüz bu görüşmelerin faydalı olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Washington Post bu gelişmeyi 'Putin, Suudi Arabistan ve BAE'ye yapacağı 1 günlük gezide İsrail-Hamas savaşını görüşecek' başlığı ile okurlarına sundu. Rus lider, BAE ve Suudi Arabistan’ı koronavirüs salgınından önce 2019 yılında ziyaret etmişti.

PUTİN REİSİ İLE DE GÖRÜŞECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya’nın başkenti Moskova’ya Perşembe günü bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Reisi’nin Putin ile bir araya geleceği aktarıldı. Görüşmelerde iki ülkenin ekonomik ve askeri işbirliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

BRICS'I OLAĞANÜSTÜ TOPLAMIŞTI

Putin, daha önce BRICS üyelerini Gazze'deki katliamları görüşmek üzere olağanüstü toplamış ve İsrail'in katliamlarını eleştirmişti. Rusya Başkanı, "Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek Gazze'deki saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş ve "Ölümcül kaosu kimin organize ettiğini anlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya'da yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin dini liderlerle yaptığı toplantıda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin ve İsrail olmak üzere iki bağımsız ve egemen devletin kurulması gerektiğini vurgulamıştı.