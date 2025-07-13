Maximin transferinde büyük sürpriz! Teklif aldığı takım ortaya çıktı

Fenerbahçe'de bir sezon kiralık olarak forma giyen, ardından takımı Al-Ahli'ye dönen Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan'a veda etmeye hazırlanıyor. Yıldız ismin aldığı teklif ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve takıma veda eden Allan Saint-Maximin'in geleceğine dair yeni iddialar gündeme geldi. Takımı Al-Ahli'ye dönen Maximin'in yeni bir maceraya atılacağı belirtiliyor.

FRANSA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yakında Fransa'ya döneceğini ifade etmiş ve kalbinin eski takımı Nice'te olduğunu belirtmişti.

"Belki bir gün oraya geri dönerim" diyen Saint-Maximin, "Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken iki üç şey daha var ama yakında geri döneceğim" şeklinde konuşmuştu.

TEKLİF ALDIĞI TAKIM ORTAYA ÇIKTI

NTV Spor'un Suudi basınına dayandırdığı haberine göre; Saint-Maximin'in görüştüğü Fransız ekibi ortaya çıktı. İddialara göre 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Rennes'den teklif aldı.

Teklifin detaylarına ise değinilmedi.