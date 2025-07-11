'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti

'Doping' sözleri ile tepki toplayan Allan Saint-Maximin, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Yıldız futbolcunun kullandığı emojiler ve paylaştığı söz dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, 'doping' açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir twitch kanalına konuk olan futbolcu, kendisine doping sayılabilecek bir tedavi yönteminin uygulanmak istediğini belirtmiş ve "Bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyor. Açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Kulübünden açıklama gelmiş, Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) da harekete geçerek futbolcu hakkında 4 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunmuştu.

MAXIMIN'DEN PAYLAŞIM

Sessizliğini koruyan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İki adet fotoğrafını paylayan yıldız futbolcu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Açıklamasının sonuna sarı ve lacivert iki kalp koyan Maximin, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak. 🔜⌛️💛💙" dedi.

İşte o paylaşım: