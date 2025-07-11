Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti

'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Doping&#039; sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin&#039;in kullandığı emojiler dikkat çekti
Spor, Doping, Fenerbahçe, Sosyal Medya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Doping' sözleri ile tepki toplayan Allan Saint-Maximin, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Yıldız futbolcunun kullandığı emojiler ve paylaştığı söz dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, 'doping' açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir twitch kanalına konuk olan futbolcu, kendisine doping sayılabilecek bir tedavi yönteminin uygulanmak istediğini belirtmiş ve "Bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyor. Açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Kulübünden açıklama gelmiş, Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) da harekete geçerek futbolcu hakkında 4 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunmuştu.

MAXIMIN'DEN PAYLAŞIM

Sessizliğini koruyan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İki adet fotoğrafını paylayan yıldız futbolcu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Açıklamasının sonuna sarı ve lacivert iki kalp koyan Maximin, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak. 🔜⌛️💛💙" dedi.

İşte o paylaşım:

'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Aslı Hünel aldığı vefat haberiyle yıkıldıMarmaris’te şüpheli ölüm: Araçta fenalaşan avukat hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi - SporFenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izlediSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak - SporSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli olduFenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi - Spor2 dakika forma giydi, takım değiştirdiKenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacak - SporKenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacakSüper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! 5'inci transfer kampa katılıyor - SporSüper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! Kampa katılacakOrkun yetmedi, Kerem de listede! Süper Lig ekibi vites yükseltti - SporOrkun yetmedi, Kerem de listede
Sonraki Haber Yükleniyor...