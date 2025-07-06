Maximin'in başı 'doping' sözleriyle belada! Futboldan men cezası alabilir

Sarı lacivertli takımda forma giyerken kendisine doping yapılmaya çalışıldığını belirten Allan Saint-Maximin'in sözleri tartışma konusu oldu. Fenerbahçe açıklamalara tepki göstererek hukuki haklarını kullanacağını belirtti. Peki bundan sonra ne olacak, süreç nasıl işleyecek? Spor hukukçusundan çarpıcı sözler geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, 'doping' sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sarı lacivertli ekibi zan altında bırakan sözleri nedeniyle tepki toplayan ismi taraftarlar da eleştiri yağmuruna tuttu.

Kendisine doping yapılmak istendiğini iddia eden ismin açıklamalarını ve bundan sonraki süreci değerlendiren spor hukukçusu Anıl Dinçer, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU ÇOKÇA KARŞILAŞILAN BİR DURUM"

Sabah Spor'a konuşan Dinçer, Maximin'in sözlerinin hukuki açıdan nasıl bir önemi olduğunu anlattı.

Dinçer, "Tedavide kullanılması tavsiye edilen bir ilaçta futbolcu için doping içerdiği şüphesinde bulunmuş veya bu konuda yanılgıya düşülmüş olabilir. Bu çokça karşılaşılan bir durum. Ancak, kulüp çalışanlarının bu konuda ayrı hassasiyette olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacaklarını düşünüyorum" dedi.

"İDDİADA BULUNAN KİŞİ KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

Bu tarz şeylerin kolayca ortaya çıktığını belirten uzman isim, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcunun kullanıldığı dilde bir karmaşa var. Bu kişiler kimler, bu ne için teklif edildi, niye o zaman bir tepki gösterilmedi? Doping (Dünya Anti-Doping Ajansı) ve FIFATFF kurallarına göre, doping suçlamasında bulunan sporcu, iddialarını nasıl ispatlar? Doping çok ciddi bir suç ve FIFA tarafından buna hiçbir surette müsamaha gösterilmez.

WADA da bu konuyu çok detaylıca inceleyip denetliyor. Federasyon yetkililerimiz de bu konuları inceliyor. Doping seneler bile geçse sonradan ortaya çıkıyor. Ancak, doping kullanmaya teşvik edildiğinin kanıtlanması kolay değil. FIFA'da İsviçre Hukuku geçerli olduğu için iddiada bulunan kişi kanıtlamakla yükümlüdür."

"CİDDİ KANITLARI OLAN KİŞİ..."

"Fenerbahçe 'hukuki haklarımızı kullanacağız' dedi. Süreç nasıl işler?" sorusuna cevap veren Dinçer, "Sözleşmesi bitip eski kulübünden ayrılan bir futbolcunun somut delillerle ispatlamadığı sürece bunları medya önünde konuşması hukuken doğru değil. Ciddi kanıtları olan kişi, bunu sosyal medyada konuşmaz" dedi.

"FUTBOLDAN MEN..."

Dinçer, "Kişi, avukatlarıyla birlikte FIFA Disiplin ve Etik Komitelerine kendisi taşır. Disiplin Talimatı madde 13, saldırgan fiilleri düzenliyor. Burada da sözsel bir saldırı var. İspatlanmadığı sürece karalama ve itibarı zedeleme kapsamında nitelendirebiliriz. Etik açından da madde 23'e göre sosyal medyadan karalamak suç. En az 10 bin İsviçre Frangı, en fazla ise 2 yıl futboldan men bunun karşılığı."

MAXIMIN NE DEMİŞTİ?

Fransa'da bir twitch kanalına konuk olan futbolcu, kendisine doping sayılabilecek bir tedavi yönteminin uygulanmak istediğini belirtmiş ve "Bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyor. Açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi" ifadelerini kullanmıştı.